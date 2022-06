A hőség miatt a meteorológiai szolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén megye mellett Vas, Zala és Nógrád megyére elsőfokú, az ország többi területére másodfokú figyelmeztetést adott ki.

Van, aki bírja

Hűvösvölgyi Dorina szerint az ő generációja jobban bírja ezt a meleget, mint az idősebb nemzedékek.

– A Z generáció szerintem nemcsak elviseli, hanem szereti is a kánikulába hajló meleget. Ezt tapasztaltam a csoporttársaim körében is. Igaz, a 40 fok már nekem is sok! – tette hozzá.

– Csak kenyérért szaladok el, aztán megyek is haza – mondta Szoboszlai Lászlóné, aki az otthonában is igyekszik kellemes hőmérsékletet tartani. – Már hajnalban kiszellőztetek, akkor még valamennyire hűvös a levegő, aztán napközben, ha lehet, ki sem jövök. Bezárom az ablakot, és be is sötétítek.