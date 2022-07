Csaknem százezren jelentkeztek idén a szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre. Alapképzésre 64 százalékuk jelentkezett, míg osztatlan képzésre 12, mesterképzésre a jelentkezők 18 százaléka, felsőoktatási szakképzésre pedig 6 százalékuk pályázott.

Objektíven át

Zsigmond Vilmos nyomdokaiba lépne Papp M. Bori, aki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mozgóképkultúra és médiaismeret szakán végzett. A miskolci fiatal most úgy döntött, hogy operatőr lesz, méghozzá mesterfokon.

Pap M. Bori

- A Metropolitan Egyetemre jelentkeztem filmoperatőr mesterképzésre. Egy többfordulós felvételin vagyok túl, be kellett adnom egy portfóliót, témák alapján kisebb forgatókönyveket kellett kidolgoznom, azok közül pedig egyet le is kellett forgatnom. A maximumból, a 100 pontból 99-et értem el, itt már nagy meglepetés nem érhet – mondta.

Bori nagyon szeretne komolyabb produkcióban operatőrként dolgozni. Mivel szinte biztos, hogy szeptemberben a fővárosban él, így albérletet is igyekezett a roham előtt találni.

– Budapesten egy olyan albérletet találtunk, amelyben szaktársakkal fogunk együtt lakni, akik televíziós műsorkészítést, animációt és operatőrséget tanulnak majd szintén ezen az egyetemen. Hármunkat már szinte biztos – a pontjaink alapján – hogy felvettek, negyedik társunk pedig dolgozni fog, ha még sem sikerülne idén a felvételije.

Lánya inspirálta

Papp M. Bori édesanyja, Mitterpach Emese is felvételizik idén. Ő lánya egykori iskolájába, Egerbe, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mozgóképkultúra és médiaismeret szakára adta be jelentkezését. – Ez egy hat féléves képzés, levelező szakon, vagyis hétvégente tanulok majd. Kézműves vagyok, többek között fazekas és tűzzománcos, és szívesen készítenék olyan kisfilmeket, amelyben szakmákat, népi mesterségeket mutatnék be. Másképp, mint ahogy eddig láttam.

Mitterpach Emese

– Bori lányom nagyon inspiráló volt, nagyon sok munkába beleláttam. Pandémia alatt sokat volt itthon, a beadandó feladatok elvégzésébe pedig – a járvány miatt is – gyakran minket vont be. A férjemmel mi voltunk a stáb, és nagyon tetszett az előkészületektől a helyszínkeresésig minden, így a vágás is.

A lányom mondta először, hogy „anya, add be a jelentkezésedet, fotózol, van fotósorozatod, végignézted velem az összes ajánlott filmet, sokat te magad ajánlottál nekem!” Arra gondoltam, hogy mit is veszthetek, így jelentkeztem.

Turizmusról tanulna

Pázmány Gergely kurityáni, a Miskolci Egyetem turizmus, vendéglátás szakára felvételizett.

Pázmány Gergely

– Szerettem volna közel maradni a családomhoz, másrészt sok jót halottam már az egyetemi életről, a hagyományőrzésről, és egy olyan szakmát tanulhatok itt, amit nagyon szeretek. Később szállodában szeretnék majd dolgozni, megcélozva akár a vezetői pozíciót is, de ez még a jövő. Ha felvesznek, akkor is folytatom majd a munkát, most egy nagy cégnél vagyok gyakornok Miskolcon – foglalta össze. Gergely szerint jók az esélyei, mivel két emelt érettségivel 440 pontot sikerült elérnie.