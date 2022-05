A csillagdától indulunk és ide érkezünk vissza

A kiindulópont a Bükki Csillagda parkolója. Nincs más dolgod, mint követni a sárga színű T jelzést és a tanösvény mentén kihelyezett táblákat.

Kövesse a sárga T jelzést és az információs táblákat! Fotó: BNR

A parkolót elhagyva át kell kelnünk az autóúton, innen a természet lágy ölén, bükkösök és tölgyesek között, csodás tisztásokon át vezet az ösvény. A csillagdánál megtaláljuk a Merkúr, a Vénusz, a Föld és a Mars tábláit, majd az erdőben egyre mélyebben haladva a Jupiter lesz az első bolygó, amivel találkozunk. A Szaturnusz után láthatunk egy elhagyatott mészégetőt, ahol még égetett meszet is találhatunk. Az Uránuszt elhagyva egy mesés mezőre érkezünk. Ezzel utunk feléhez érkezünk. A fáradt vándor megpihenhet, a padon ülve csodálhatja az elé táruló gyönyörű látványt, elfeledkezhet a napi gondokról. Csak add át magad a csendnek, a nyugalomnak, s közben előkerülhetnek az otthon csomagolt szendvicsek. A pad melletti táblát olvasva Répáshutáról is sok érdekességet megtudhatunk.Lefelé haladva már csak a Neptunusz táblát kell megtalálnod. Itt ismét át kell kelni az autóúton, legyetek körültekintőek!

Az erdő belsejében madárcsicsergést hallgatva jutunk el a hegyi patakhoz. Óvatosan keljetek át rajta, híd nincs. Egy keskeny ösvény visz el Répáshutáig. Itt választás elé kerül a fáradt vándor: jobbra fordulva besétálhatunk a településre, felfrissülhetünk egy hideg ital, vagy egy finom ebéd mellett. Vagy balra indulunk, fel a kavicsos úton, vissza a Bükki Csillagdához. Fenn csodás látvány tárul elénk. Innen már egy kilométer sincs hátra és visszajutunk oda, ahonnan elindultunk.

Jó tanácsok

Az ösvény hosszabb-rövidebb meredek részeket tartalmaz, de nagy része könnyed sétálva bejárható. A kényelmes, túrázásra alkalmas cipő elengedhetetlen. Csúszós utakra, nagyobb esőzés után saras terepre is számítani kell. A hegyekben az időjárás is kiszámíthatatlan, pulóvert, esőkabátot vigyünk magunkkal, ahogyan ivóvizet, mobiltelefont is, ha segítségre lenne szükségünk.Sétánk során vigyázzunk a természeti értékekre, ne zavarjuk az állatokat, ne szedjük le a növényeket, hiszen a Bükki Nemzeti Parkban járunk! Kutyát csak pórázon szabad sétáltatni. Figyeljünk az úton való átkelésre, és sose térjünk le a jelzett útról! Fontos tudni, hogy 14 év alatti gyermek csak szülői vagy tanári kísérettel járhatja be a tanösvényt.

Kikapcsolódás a természet lágy ölén

A tanösvény összesen négy kilométer hosszú, ebből kettő a Bolygótúra. A teljes távolság körülbelül két-három óra alatt kényelmesen bejárható. Csoportok részére a Bükki Csillagda igény esetén szakvezetést biztosít. Az útnak akár éjszaka is nekivághatunk, ugyanis a tanösvény jelzése visszaveri a fényt, így mutatva az utat.

Nagyszerű kikapcsolódási lehetőség: családi programnak, kisgyerekeseknek ugyanúgy ajánljuk, mint romantikára éhező szerelmeseknek!

Ha itt jár, ne hagyja ki a Bükki Csillagdát sem! Hamarosan beszámolunk az itt szerzett élményeinkről is! Kövessenek minket!