Répáshuta mellett, a Bükki Nemzeti Park szívében található a Bükki Csillagda, mely egyben a Bükki Csillagoségbolt-park központi bemutató- és látogatóközpontja. Európában, sőt a világon nagyon kevés Csillagoségbolt-park van, ugyanis csak olyan helyszínek kaphatják meg ezt az elismerést, ahol nagyon kicsi a fényszennyezés mértéke és gyönyörűen láthatóak a csillagok. A Bükki Csillagdától derült időben az állatövi fény is látható, mely egy különleges, csak kifejezetten fényszennyezés-mentes helyről pillantható meg.

Aki végigjárja a tanösvényt, megtudhatja, hogy Répáshuta miért is Répáshuta. Láthat egy elhagyatott mészégetőt, ahol még égetett meszet is találhat. Két kilométer alatt bejárhatja az egész Naprendszert, méretarányosan, ezzel is érzékelve a bolygók közötti óriási távolságokat. Sok érdekességet megtudhat a bolygókról és a környék földtanáról, állatairól, növényeiről és kultúrtörténeti érdekességeiről. Az útnak akár éjszaka is nekivághatunk, ugyanis a tanösvény jelzése visszaveri a fényt, így mutatva az utat.