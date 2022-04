A járvány előtti időszak foglalásait is felülmúlhatja az idei szezon a szakemberek szerint. Az első negyedév erős volt, valamint mind a március 15-ei hosszú hétvége, mind a mostani, húsvéti ünnepi hétvége is rekordokat döntött. Azt várják, hogy ez a tendencia folytatódik nyáron is.