Utoljára 2019-ben volt mód arra, hogy május 1-jéhez kapcsolódva megtartsák az ilyenkor hagyományos majálisokat. A koronavírus-járvány megakadályozta a tömegrendezvényeket. A pandémia visszahúzódásával viszont ezen a hétvégén már több megyénkbeli településen újra megtartják a majálisokat. Néhány programot ajánlunk olvasóink figyelmébe.

Április 29., péntek

ORMOSBÁNYA

10.00 Májusfadíszítés a Fő téren

Április 30., szombat

MÚCSONY

10.00 Májusfaállító verseny A szerelem hullámhosszán című játék keretében az egész településen

Május 1., vasárnap

BERENTE

14.00 Berentei Majális. Sztárfellépők: Ottawan zenekar, Pál Dénes



KAZINCBARCIKA

13.00 Fitt Majális a Fő téren ingyenes gymstick-, alakreform-, kangoo jumps edzésekkel. Közreműködik este a New Level Empire zenekar



MEZŐCSÁT

Mezőcsáti Mulatós Majális a sportpályán

9.30 Zumba Barna Timivel

10.00 Megérkezik a sportpályára a Mezőcsáti Motoros és Veterán Club és a Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület

10.05 Lila Akác Nyugdíjas Klub kórusa

10.20 A Mezőcsáti Napocska Óvoda műsora

10.30 A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4. a és 4. b osztályos tanulóinak műsora. Felkészítő pedagógusok: Bódiné Bertók Magdolna, Tóth Kálmánné és Benőcsné Gulyás Anikó

10.45 Ifjúsági Pont

11.00 Loretta

12.00 Mezőcsát Népi Együttes

12.30 Mohácsi Brigi

13.15 A főzőverseny és a tojásfakészítő verseny eredményhirdetése

13.25 Hevesi Tamás

14.00 A két zsivány

Főzőverseny, sport- és játéklehetőségek, kispályás labdarúgótorna (nevezni még a helyszínen is lehet), ugrálóvár, büfé



MISKOLC

Miskolci Nosztalgia Majális a csanyiki Majális parkban

10.00 A Miskolci Mazsorett Együttes és a Vaga Banda Gólyalábasok felvonulása a Borsod Brass Quintet kíséretével

10.10 Miskolci Mazsorett Együttes

10.45 Vaga Banda Gólyalábasok

11.00 Májusfadíszítés a Miskolc Városi Diákönkormányzat közreműködésével

11.00 Koszorúzással egybekötött megemlékezést tart a Munkáspárt a Munkásmozgalmi emlékműnél. Beszédet mond: Fülöp József Istvánné, a Munkáspárt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke

11.30 Csiribiri

13.00 Ildi Rider

14.00 Tai chi bemutató

14.30 Későn Szóltál

16.00 Zenegép

17.15 Kefir

18.15 Szűcs Judith



NYÉKLÁDHÁZA

Nyékládházi Majális a Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán

10.00 Megnyitó a Miskolci Mazsorett Együttessel a Nyékládházi Ifjúsági Fúvós­zenekar kíséretében

11.00–11.30 Aerobik Tőszeginé Komlósi Gabriellával

11.30–12.00 Kerekes Dorina – Vidám dallamok

12.00 Hot dog lesz az ebéd

13.00 Gyerekfoci

14.00 Felnőttfoci



SÁTORALJAÚJHELY

Városi Majális – Ungvár pincesor – Völgyszínház és Borterasz

7.30 Mazsorettcsoportok zenés ébresztője a városrészekben

10.00 Szamosvölgyi Péter polgármester ünnepi beszéde

10.10 Helyi művészeti csoportok fellépése: One Life Dance Táncszínház, Dance Art Time, Bokréta Művészeti Iskola táncosai, Romano Suno Hagyományőrző Cigány Együttes, KLMK mazsorettcsoportjai, Csicsergő Népi Gyermek­játszó

11.30 Pós bácsi meséje – a Kalamajka Bábszínház előadása

12.15 A Niczky Band anyák napi műsora

13.00 Josh és Betti fellépése



TARDONA

14.00 Májusfaállítás, retró vetélkedők, szalonnasütés a sporttelepen, gyülekező a Fehérház előtt



TISZAÚJVÁROS

Retro Majális a Városház téren

8.00 Zenés ébresztő a Derkovits Fúvószenekar és a Derkovits Mazsorett Csoportok közreműködésével

14.00 Hívogató felvonulás a Derkovits Fúvószenekar és a Derkovits Mazsorett Csoportok közreműködésével

14.20 Májusfadíszítés

14.40 A Kisbocskor és a Pántlika Néptáncegyüttes mű­sora

15.00 A Tiszaújvárosi Gimnasztráda bemutatója

15.30 Csodamalom Bábszínház: A kiskakas gyémántfélkrajcárja

16.30 Árvai Kristóf bűvészműsora

17.00 RC-modell-bemutató

18.00 Sipos F. Tamás fellé­pése

19.00 A Miskolci Illés Emlékzenekar élő koncertje

