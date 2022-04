Berente 700 éves évfordulójához kötődően egész éves rendezvénysorozattal ünnepelnek, amely tavasszal is jó hangulatú eseményekkel folytatódik: alkalomhoz illően legközelebb a Berentei Majálissal április 30-án és május 1-jén a Szabadidőparkban.

Vonzó rendezvények

– Egy oklevél 1322-ben említi először a település nevét, annak kapcsán, hogy Károly Róbert elvette a korábbi gazdájától Berentét és egyéb birtokait, és egy másik földesúrnak adta. Innen eredeztetjük a község 700. születésnapját – mondta Sólyom Sándor, a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. – Jubileumi rendezvénysorozatunkat február 26-án egy nyitómulatsággal indítottuk el a Szepessy-kastély kertjében. Azóta a környező településekről is nagyon sokan járnak ide a sokszínű kulturális programok miatt. Örülnek, hogy végre kiszabadulhattak a négy fal közül. Rendszeresen tartunk például Zenés Kastélykerti Estéket és színházi előadásokat, amelyek mindig telt házasak közel kétszáz fővel. Nemrégen például a L’art pour l’art Társulat járt nálunk.

A környező településekről is nagyon sokan járnak ide - Sólyom Sándor

Gyerekeket is várnak

A majális Berente függetlenségének is az ünnepe.

– Kazincbarcikáról vált le az 1200 fős település népszavazás útján 1999-ben május 1-jén. Ez nagyon fontos az itt élő embereknek, büszkék önállóságunkra. A helyi nagyüzem bevétele miatt az önkormányzat olyan művészeket is meg tud hívni, akik még a járási központból is idecsalogatják az embereket. A sokadalom szombaton 10 órakor főzőversennyel kezdődik, és 21 órakor látványos tűzijátékkal ér véget. Itt lesz többek között Fekete László, Magyarország legerősebb embere és 20 órakor az Ottawan zenekar mint sztárfellépő. Vasárnap 17 órakor pedig Pál Dénes koncertjét hallgathatják meg a szórakozni vágyók. Minden korosztályra, köztük a kisgyermekes családokra is gondoltunk, 14 órától a kicsinyeknek készültünk műsorral. Kiegészítő játékként ugrálóvárat, mászófalat, körhintát, népi játszóteret és arcfestést biztosítunk. Legközelebb nyáron tartunk majd hasonló falunapot – invitált a művelődési ház igazgatója.

Múltidéző közösségépítés

Az itt élő közösségeket is erősíti a majális, amely több évtizedes hagyományra tekint vissza.

– A nehézipar mindig nagyon erős volt a környéken. A helyi munkások szívesen rendeztek hasonló összejöveteleket. A sörrel és virslivel igyekszünk felidézni a régi szép időket. Mindezt állandó fotókiállításunk is megörökíti a művelődési ház falán. Akárcsak Szőke Lajos helyi költő Vázlatok és helytörténeti leírások Berentéről című könyve. A hagyományőrzés mellett kiemelt célunk, hogy megszólítsuk a fiatalokat, és számukra is élvezetes programokat szervezzünk, hogy lassítsuk az elvándorlást. Ehhez a helyi lakástámogatások is hozzájárulnak. Most a közösségépítésre fókuszálunk, hiszen a járványhelyzet alatt az emberek kicsit elszigetelődtek egymástól. A hívó szavamra azonban a szervezési munkába is szívesen bekapcsolódnak. A művelődési ház keretein belül működő dalkör, illetve a polgárőrség egyaránt nagyon aktív – számolt be Sólyom Sándor fő szervező.

(A borítóképen: A miskolci Latin Projekt fellépése a Zenés Kastélykerti Estéken. Fotó: Berentei Művelődési Ház)