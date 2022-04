Ez a napokban megkezdődött komplex felújítás egy újabb mérföldkő Miskolctapolca életében, aminek köszönhetően a városrész valódi csillogó ékköve lehet majd Miskolctapolca turisztikai attrakcióinak.



Egy éven át tart



A Miskolctapolca turisztikai fejlesztése projekt a tervek szerint egy esztendőn át tart majd, amit – a miskolci önkormányzat ígéretei szerint – igyekeznek úgy elvégezni, hogy az a lehető legkevesebb, az érintett szolgáltatók, vállalkozások, az ide látogató turisták, illetve a lakosság számára is elfogadható mértékű korlátozással járjon.

Néhány nappal ezelőtt megtörtént a munkaterület átadása a kivitelező számára. A munkaterület a Hotel Kitty parkolójánál kezdődik, és magában foglalja a Barabits sétányt, az úgynevezett geometrikus parkrészt és az ősparkot is. A projekt keretében, kialakítanak egy tanösvényt is, de teljesen megújul a Csónakázó-tó környéke is.



A tavat is kitisztítják



A munkálatok során a parkokban lévő sétányok megújulnak, új utcabútorokat és pavilonokat helyeznek ki, és a Csónakázó-tavat is megszabadítják a felgyülemlett felesleges iszaptól.

A projekt másik fejlesztési eleme az Akropolisz Szabadtéri Színpad. A görögkatolikus egyházközség tulajdonában és kezelésében álló Akropolisz a nyári hónapokban rendszeresen színházi előadások, kulturális programok helyszínéül szolgál, színes, zenés, könnyed szórakozást nyújtva a turistáknak, illetve a helyi lakosoknak. A projekt keretében a színpad infrastrukturális fejlesztését végzik el, így alkalmassá válik a magasabb technikai igényű előadások megtartására, bővülhet a programlehetőségek köre.



(A borítóképen: A burkolat felszedése megkezdődött a Barabits sétányon)