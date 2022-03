A létesítményt szombaton adták át mások mellett Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár, valamint Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke részvételével. Az államtitkár arról beszélt, hogy Magyarországon az idősotthoni férőhelyek száma 5 ezerrel nőtt az elmúlt években, ezzel párhuzamosan megkezdődött és részben be is fejeződött 10 ezer bölcsődei férőhely kialakítása is, elsősorban vidéki intézményekben. Kiemelte: a zsujtai beruházás a vidékfejlesztés fontos eleme, bizonyítja, hogy egy alig kétszáz lakosú település is képes fenntartani egy olyan otthont, amely hétfőtől 90 idős ember lakhelyéül szolgál. Az állam a költségvetésben több mint 1140 milliárd forintot biztosít szociális és gyermekvédelmi célokra, három és félszer annyit, mint 2010-ben - közölte.