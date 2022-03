A Zsujtán élő Kiss Tibor nemcsak az elmúlt századok népi eszközeit, szerszámait, tárgyait gyűjti össze és őrzi, de szívén viseli faluja hőseinek emlékét is.

Talán kevesen tudják, de a Karsa család öt bátor ifjút is adott a hazának az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején. Karsa Ferenc honvéd hadnagy volt, Görgey parancsőrtisztje és emlékíró. Testvérei, András és János hadnagyi rangba kerültek a történelmi időkben, György nevű bátyja honvédként szolgált, Árpád nevű öccse pedig mindössze 15 éves volt, amikor ő is a seregbe állt. Először századírnok volt, később honvédként szolgált, a szabadságharc végére őrmesteri címet kapott.

Karsa Ferenc szülőháza Zsujtán még ma is áll, igaz, nem a legjobb állapotban, falára 1989-ben emléktáblát helyeztek el.

Értékmentés

A ház ma magánkézben van. Új tulajdonosai a tetőszerkezetét lebontották, mert az az idők során beszakadt. Kiss Tibor azonban mentette a menthetőt. A ház négy, fából készült, kidőlt tornácoszlopát megkereste a gazban (mert az ingatlan előző tulajdonosai a portát sem gondozták), valamint az emléktáblát is elvitte saját gyűjteményének közelébe, hogy ha az ingatlan végképp összedől, akkor legalább ezek maradjanak meg az utókor számára. Természetesen ezeket mind vissza kívánja szolgáltatni a ház jelenlegi tulajdonosának, amint megtörtént a felújítás.

Kiss Tibor elkalauzol minket a gyűjteményéhez is, mely egy régi istállóépületben kapott helyet. Ez a „Papa, mi ez?” címet viseli, korábban már írtunk róla. Itt őrzi kincseit, az udvaron pedig emlékhelyet állított Karsa Ferencnek. Látható itt a szülőház négy tornácoszlopa, az emléktábla, a honvéd hadnagy szabadságharcos naplójának kéziratából néhány fénymásolt oldal, valamint a hős élettörténete is olvasható. Koszorú és magyar zászló is díszíti az emlékhelyet. Olykor turisták csodálkoznak rá, van, aki azt hiszi, hogy családi emlékezetről van szó, Kiss Tibor azonban tisztázza, ez nem családi, hanem történelmi mementó.

Kútvödör és kantár

– A napló kéziratának másolatát Panyuscsik Jánosné nyugalmazott iskolaigazgatótól kaptam, aki kutatta és jól ismeri a környék településeinek történetét – teszi hozzá Tibor, majd gyűjteményéből két, féltve őrzött tárgyat hoz elő. Az egyik egy fából készült kútvödör, a másik egy réges-régi kantár. Feltételezi, hogy valamikor ezek is Karsa Ferencé lehettek, hiszen házának beomlott teteje alatt találta.

Aztán többet is megtudunk a ’48-as honvéd hadnagyról. Iskolai tanulmányait Kassán, Kézsmárkon és Sárospatakon folytatta. A forradalom kitörésekor Sárospatakon volt joggyakornok, éppen ügyvédi vizsgájának letétele előtt állt. 1848. augusztus 26-án jelentkezett Kassán a seregbe, testvérével, Jánossal és két másik, Zsujtáról való fiatallal. A szabadságharcban először a 20., kassai honvédzászlóaljban harcolt, majd az 52. Bocskai zászlóaljban. A szabadságharc során 12 csatában vett részt, többek között a tarcaliban, a bodrogkeresztúriban, a tokajiban, a tornaaljaiban, a kápolnaiban, a tápióbicskeiben és az egerfarmosiban.

Bujdosni kényszerült

Karsa Ferenc gyorsan haladt felfelé a ranglétrán, a téli hadjáratban őrmesteri rangban szolgált, majd a nagysallói csata után hadnagyi kinevezést kapott. A 3. hadtesttel jelen volt Komárom felszabadításánál, és az elsők között jutott fel Buda várába. Világosnál nem tette le a fegyvert, Erdély hegyei között harcolt tovább, majd bujdosni kényszerült. Később Vay bárónál nevelő lett, eztán ügyvédsegéd volt, és 1860-ig anyja birtokán, Magyarizsépen gazdálkodott. 1860-ban a Sennyey-hitbizomány pénztárnoka lett. 1873-ban Zemplén vármegye szolgálatába lépett, és 1881-től az árvaszék helyettes elnöke volt. 1915-ben hunyt el, influenzás lett, majd tüdőgyulladást kapott.

A szabadságharc alatt hadinaplójában örökítette meg a szabadságharc sok érdekes epizódját és a gyermekhősök emlékét is, amelyben közrejátszhatott az is, hogy tizennégy éves öccse, Árpád is a seregben volt. Karsa örökítette meg többek között Farkas Ferenc református rektor tanítványait, akik az isaszegi csatatérig hírláncot alkottak, és egymástól hangtávolságnyira állva tudósították a többieket a pillanatnyi hadi helyzetről.

(A borítóképen: Kiss Tibor Zsujta hőseinek emlékét őrzi. A képen: Karsa Ferenc emléktáblájával. Fotó: Bujdos Tibor)