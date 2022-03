„Nagyon fontos, hogy az ország energiaellátása teljes mértékben biztosított legyen. Mindent megteszünk azért, hogy Magyarországon a villamosenergia-termelés biztonságos és megfizethető maradjon. Erről szólt az elmúlt évek kormányzati politikája is, benne a rezsicsökkentéssel és minden háttérdöntéssel, amelyek arra irányultak, hogy stabilizáljuk és biztonságossá tegyük az ellátást. Ennek egyik alappillére a Mátrai Erőmű, amely egy nagyon fontos alaperőműve az országnak. Itt Északkelet-Magyarországon ez az egyedüli ilyen jellegű nagy létesítmény, ezért ellátásbiztonsági szempontból kulcsfontosságú, hogy az erőmű jól üzemeljen. Ennek egyik alapja a bükkábrányi lignitbánya” – mondta a bejárás után Steiner Attila államtitkár. Hozzátette: „A terv az, hogy az erőmű a 2030-ig tervezett erőművi lignitkivezetést követően is benne legyen a magyar energiamixben. Ezért a kormány korábban döntött az egész létesítmény modernizálásáról, korszerűsítéséről, hogy még sokáig üzemelhessen.”



Kiszámítható jövő



Tállai András kiemelte: „Fontos szempont, hogy a Mátrai Erőmű és a bükkábrányi, valamint a visontai bánya a térség nagy foglalkoztatói is. A bányában mintegy négyszázhúsz ember dolgozik, és ha hozzászámítjuk azokat a vállalkozásokat is, amelyek beszállítói az erőműnek, akkor sokkal több ember sorsáról beszélünk, amikor az erőmű modernizálásáról van szó. Lényeges, hogy a következő években előttünk álló teljes átalakításra már most felkészüljön a kormányzat és az erőmű. Ez jó dolog, mert az itt élő és dolgozó emberek számára kiszámíthatóvá teszi a jövőt, hogy mi vár rájuk, egy év múlva, két év múlva és utána. A saját sorsuk kiszámíthatósága és tervezhetősége nagy értéke ennek az átalakítási tervnek, úgy a munkavállalók, mint a beszállító vállalkozások vagy az érintett önkormányzatok számára. Fontos az is, hogy a kormány forrásokat tud biztosítani az átalakításokra és arra, hogy a klímapolitikánkat is meg tudjuk valósítani. Az energiaellátás elsődleges fontosságú, biztató, hogy itt Bükkábrányban még 300 millió tonna lignit van, amire számíthat az ország.”



(A borítóképen: Tállai András és Steiner Attila tájékoztatott Bükkábrányban)