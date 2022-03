A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház a Házasság hete országos programsorozatához kapcsolódóan nemrégiben konferenciát szervezett „Krízisek és katarzisok a házasságban” címmel. A tanácskozás egyik előadója dr. Engler Ágnes, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) tudományos elnökhelyettese volt. A szakember értekezésében egyebek között beszámolt arról az örvendetes tényről, miszerint ismét népszerű lett a házasság hazánkban. Az utóbbi tíz évben megkétszereződött a házasságkötések száma Magyarországon. Erre pedig nemzetközi szinten is büszkék lehetünk – emelte ki dr. Engler Ágnes.

dr. Engler Ágnes

Kitolódott az első gyermek érkezése

Ha korcsoport szerinti bontásban megnézzük a születések alakulását, akkor egyértelműen látszik, hogy a legtöbben 30 éves kor körül vállalják első gyermeküket, negyven éves kor fölött erőteljesen csökkenni kezd a születésszám – tudatta az elnökhelyettes. A gyermekvállalási hajlandóság jelentősen növekedett az elmúlt 10 évben, annak ellenére, hogy a szülőképes korban lévő nők száma erőteljesen lecsökkent. Ez azt jelenti, hogy egyre kevesebben vállalnak egyre több gyereket, ami mindenképpen példaértékű – vélekedett Dr. Engler Ágnes. Az első gyermek megszületésénél az átlagéletkor Magyarországon stagnál, miközben az EU más országaiban határozott ütemben, folyamatosan nő az első gyermek vállalásának életkora. Ugyan kevés az esélye annak, hogy a szüléskori átlagéletkor csökkenni fog, hiszen egy egészen megváltozott társadalmi és gazdasági környezetben élünk manapság, mint például harminc évvel ezelőtt, de az mindenképpen jó hír, hogy nem emelkedik jelentősen. Ez azért fontos, mert ha viszonylag fiatalon szülik a nők az első gyermeküket, akkor az azt jelenti, hogy az elsők után több idő marad arra, hogy megszülessenek a további tervezett gyerekek is. Hiszen, ha valaki későn kezd gyereket vállalni, akkor a további tervezett gyermek megszületésének az esélye értelemszerűen csökken.

Egészen fiatalok is

Az anyák életkora a gyermekvállaláskor hazánkban a 28-32 éves korcsoportban csúcsosodik ki, de sok mindentől függ, hogy mikor vállal valaki gyereket – hangsúlyozta a KINCS szakértője. Hiszen ez lehet követendő családi minta, a leendő szülő saját elképzelései, vagy egészségügyi problémák is meghatározhatják. Azonban a kutatásokból az látszik, hogy a gyermekvállalás elsődleges feltétele a megfelelő pár megtalálása. Ez az, ami „feladja a leckét” a mai fiataloknak, hogy egymásra találjanak, és ha ez sikerült, akkor együtt is maradjanak és családot alapítsanak. Huszonévesek is arról nyilatkoznak, hogy szeretnének minél hamarabb családot alapítani, csak nem találják a párjukat. Dr. Engler Ágnes véleménye szerint a társas kapcsolatokra oda kell figyelni, hogy igazi közösségi „beágyazódások” legyenek. Adódjon alkalom például a kommunikációs képességek fejlesztésére, a problémák és konfliktusok kezelésének elsajátítására. Ez nemcsak a párkapcsolatokban jelent nagy segítséget, hanem a mindennapjaikban, illetve a munkavállalásban is.

Egyre népszerűbb a házasság

Ha elővesszük a nyolcvanas-kilencvenes évek lakossági felméréseinek adatait, akkor azt látjuk, hogy a házasságnak mindig is magas volt a presztízse, még a válások növekvő számának ellenére is. Kevesen mondták azt, hogy elavult intézmény és fölösleges. Általában a magyarok pozitívan gondolkodnak a házasságról – mondta a KINCS tudományos elnökhelyettese. 2010-ben minden idők legalacsonyabb házasságkötési számát élhettük meg, pedig a szándék, az akarat, a házasság elismerése akkor is ott volt a magyar társadalomban, de valami miatt ezek a frigyek mégsem köttettek meg – fogalmazott Dr. Engler Ágnes. Kétségtelen, hogy a közös élet elkezdéséhez hozzátartozik az anyagi stabilitás és a megfelelő lakhatási körülmények. Ezért nagyon fontos, hogy a családtámogatási rendszer elemei már magát a házasságot is értékelik és támogatják, s ezáltal a gyermekvállalást is. Tehát ez a házasságokat és családokat támogató környezet biztosan lendített a házasságkötések számán. Azt is mondhatjuk, hogy újra divattá vált a házasság, és ezt lehet is látni a fiatalok körében – emelte ki a szakértő.