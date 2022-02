„Leállt a nyomortelepek felszámolása, romlik a miskolciak szubjektív biztonságérzete, nőtt a bűnözés.” Hogy mit tesz, mit tervez a helyzet megoldása érdekében a városvezetés és személy szerint a területért felelős rendészeti bizottság elnöke, nem tudtuk meg. Szilágyi Szabolcs (Jobbik) nem válaszolt a megkeresésünkre.

Elsőként kezdték meg

A korábbi városvezetés elsőként kezdte meg Magyarországon nyomortelep-felszámolási programját, amelyet 35 ezer miskolci az aláírásával is támogatott. Nagy Ákos, a miskolci Fidesz frakcióvezetője – aki egykor a nyomortelepek felszámolását célzó program polgármesteri megbízottja is volt – a közelmúltban tartott sajtótájékoztatóján ismertette: csaknem 50 millió forint volt elkülönítve 2019 őszén erre a programra, ami azonban a mai napig nem folytatódott.

Tragikus állapotban lévő ház Miskolcon a számozott utcáknál - Forrás: Kozma István

Rámutatott, hogy mindeközben folyamatosan romlik a miskolciak szubjektív biztonságérzete. „Az Újgyőri főtéren és a Centrum környékén sokan menekülni kényszerülnek az agresszív kéregetőktől, az összeverődött bandáktól és sajnos az önkívületi állapotban lévő, kábult fiatalkorúaktól” – foglalta össze a miskolci közbiztonság helyzetét. Emellett jelzést kaptak az elmúlt hónapokban olyan családokról is, akik nemrég költözhettek Miskolcra, és nem tartják be az együttélés alapvető szabályait. Kiemelte: ennek a programnak a megállítása is generálja Miskolc közbiztonságának romlását „Két és fél év alatt egyre rosszabb lett a helyzet, miközben a lovas mezőőrség leépítése után a rendészet létszáma is radikálisan lecsökkent” – húzta alá.

A nyomortelepek felszámolásának megállása és a romló közbiztonságról szóló hírek kapcsán kérdéseinkkel megkerestük Szilágyi Szabolcsot (a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje), a baloldal vezette önkormányzat rendészeti bizottságának elnökét, hogy közel két és fél év alatt milyen intézkedéseket tett, tettek a helyzet javítása érdekében. Szilágyi Szabolcs azonban nem tartotta fontosnak, hogy tájékoztassa az Észak-Magyarország olvasóit.

Korábban háromszáz lakást már felszámoltak

Korábban csaknem háromszáz lakást szanáltak a nyomortelep-felszámolási programban 2014 és 2019 között Miskolcon. Bontottak az Álmos utcában, a Bábonyibércen, a MÁV-telepen, és a számozott utcák több mint kétharmadát is felszámolták, emellett eltűnt a projektnek köszönhetően az egykori Békeszálló romos épülete is.

Kérdéseink Szilágyi Szabolcshoz

– Mint a rendészeti bizottság elnöke, lát összefüggést a bűnözés növekedése és a miskolci nyomortelepek között?

– Miskolcon a korábbi, jobboldali városvezetés kezdte el a nyomortelep-felszámolási programot, amelyet 35 ezer miskolci az aláírásával is támogatott. Önök folytatják ezt a projektet? Milyen intézkedéseket tettek eddig?

– Ha nem folytatják, akkor milyen elképzeléseik vannak arra, hogy megszűnjenek az embertelen körülmények és a nyomortelepek a városban?

– Korábban – 2019 őszén – 50 millió forint volt elkülönítve erre a célra. Mi lett a sorsa ennek az összegnek Miskolc költségvetésében?

– A hírek szerint az elmúlt hónapokban olyan családok költözhettek Miskolcra, amelyek tagjai nem tartják be az együttélés alapvető szabályait. Mint Miskolc közrendjéért felelős bizottsági elnök milyen lépéseket tervez ellenük?

– Nem gondolja, hogy hibás lépés volt a rendészet létszámát lecsökkenteni? Mint a rendészeti bizottság elnöke: tervez változtatást?

(A borítóképen: Szilágyi Szabolcs)