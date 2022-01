- Folyamatosan romlik a miskolciak szubjektív biztonságérzete, több olyan gócpontont is van a városban, ahol nem sikerül fenntartani a rendet - mondta Nagy Ákos, a helyi Fidesz frakcióvezetője, aki Hollósy Andrással, a Fidesz-KDNP szóvivőjével együtt tartott sajtótájékoztatót a Hatodik utcában, az egykori telepfelszámolási program egyik helyszínén.

Neuralgikus helyek

„Az Újgyőri főtéren és a Centrum környékén sokan menekülni kényszerülnek az agresszív kéregetőktől, az összeverődött bandáktól, és sajnos az önkívületi állapotban lévő, kábult fiatalkorúaktól” – foglalta össze a miskolci helyzetet Nagy Ákos. - A Fidesz frakcióvezetője arról is szólt, hogy nagyon sok jelzést kaptak az utóbbi időben olyan családokról is, akik az elmúlt hónapokban költözhettek Miskolcra, és nem tartják be az együttélés alapvető szabályait. - Már-már naponta történnek inzultusok a tömve lévő buszokon, villamosokon és a megállókban is – tette hozzá.