Minden hónap harmadik vasárnapján őstermelőkkel, árusokkal, kézművesekkel és nagyon sok érdeklődővel, vásárlóval telik meg az Erzsébet tér. A házias füstölt sonkák, kolbászok és szalonnák mellett péksütemények, sajtok és a többi között sütemények roskadoztak ezen a hétvégén is a standok asztalain. Kézművesek által készített játékok, ékszerek és használati tárgyak is gazdára leltek a termelői napon.

Farsangi álarcot is készíthettek a gyerekek a Miskolci Nőknek Is Esélyt Alapítvány sátránál, sok helyen pedig az ünnep jegyében farsangi fánkot is kínáltak.