„Tavaly nem tartottunk ünnepséget, mert akkor a járványügyi szabályok nem tették lehetővé, most azonban együtt lehetünk. Azért is fontos ez, mert a Vöröskereszt olyan közösségi szervezet, ahol a véradókkal naponta találkozunk, velük együttműködünk. Jó, hogy most ünnepség keretében is van alkalom a találkozásra. A járvány miatt számos területen megváltozott az életünk, így a véradásokon is új szabályokat kellett bevezetnünk. Kötelező a maszkhasználat és a testhőmérés a véradók, a véradást szervezők és a vérellátók dolgozóinak érdekében. Ebben az évben változtak a véradótervek is. Mivel a tanév nagy részében digitális oktatás volt, nem tudtunk véradást szervezni az oktatási intézményekben. Azonban hálásak vagyunk azon intézményeknek, nagyobb cégeknek, amik a jelenlegi helyzetben is helyet és lehetőséget biztosítanak tanulóik, dolgozóik számára annak érdekében, hogy helyben tudjanak vért adni” – emelte ki Grubert Roland.