A rendelkezésre álló adatok szerint a lengyel állampolgárságú gyanúsítottak 2023. május 26-án az esti órákban Mezőkeresztesen közlekedtek, amikor a járőrök intézkedés alá akarták vonni gépjárművüket. A sofőr – kivonva magát az igazoltatás alól – Cserépváralja irányába hajtott, majd egy földútra letért, ezután az autóból kiszállva mindkét gyanúsított elmenekült. Kiderült, hogy a gépkocsi utasterében 14 fő, magát szír állampolgárnak valló személy utazott a magyar államhatár irányába tartva. A terheltek megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy a hátrahagyott utasoknak az országhatár jogszabályi rendelkezések megszegésével történő átlépéséhez segítséget nyújtottak.

A gyanúsítottakat másnap, május 27-én a délutáni órákban egy tardi buszmegállóban kerítették kézre.

A fenti cselekmény – bizonyítottság esetén – embercsempészés bűntettének megállapítására alkalmas, a kiszabható büntetés mértéke 2-8 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Ennek tartama önmagában felveti a szökés, elrejtőzés veszélyét, melyet nem zárnak ki, illetve nem csökkentenek a személyi körülményeik sem. Mindkét terhelt lengyel állampolgár, magyarországi lakóhellyel és munkahellyel nem rendelkeznek, tartózkodásuk könnyen felszámolható. A nyomozás kezdeti szakaszára tekintettel tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a tanúk vagy más személyek befolyásolásával vagy megfélemlítésével megnehezítenék, veszélyeztetnék a bizonyítást, továbbá a bűnismétlés reális veszélye is fennáll a bíróság álláspontja szerint.

A végzés nem végleges - tudta meg a boon.hu.