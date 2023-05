Adathalász csalásra figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, melyre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány hívta fel a figyelmet.

„Te is lelkes használója vagy napjaink egyik legnépszerűbb használtpiac-alkalmazásának, a Vintednek? Rossz hírünk van, az online csalók már ott is megjelentek. Számos bejelentés érkezett a CSIRT-ünkhöz az ott terjedő adathalászkampánnyal kapcsolatban. Két módszer fut most: hamis értékelés adásával, vagy privát üzenetben akarják megszerezni az e-mail címedet.

Ha megadod, kapsz majd egy visszaigazoló levelet, miszerint gratulálnak, sikerült eladnod egy terméket. Azonban a hamis vásárlási folyamat befejezéséhez egy adathalászoldalra irányítanak át. Ezen az oldalon egy megtévesztő fizetési felületen igyekeznek a bankkártyád adatait megkaparintani.

Hogyan védekezhetsz az ilyen támadással szemben, és mit tehetsz, ha már áldozattá váltál? Olvasd el e heti IT biztonsági tanácsunkat és megtudod” – írták bejegyzésükben.

Az online csalások típusairól és megelőzésükről Daragó Tamás rendőr alezredessel, a Miskolci Rendőrkapitányság vizsgálati osztályának vezetőjével beszélgettünk a közelmúltban.