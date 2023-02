Kössünk szövetséget a biztonsággal!

Az autópályák vármegyei szakaszain, új ellenőrzési eszközöket is bevetettek a rendőrök a szabálysértők kiszűrésére. Drónnal és a civil - rendőri jelleg nélküli - kisbusszal kiszűrhetők azok a járművezetők is, akik adott esetben a rendőri ellenőrzést észlelve, menet közben csatolják be a biztonsági övet.