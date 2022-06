A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztálya, az Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet szakembereivel közösen a balesetmegelőzés érdekében olyan kisfilmet készített, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy mindenki hazaérjen.

Szerencsi Árpád r. alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság mb. rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese saját motoros élményeire alapozva a filmben többek között elmondja, hogy vannak vagány és öreg motorosok, de vagány-öreg motoros nincs. A motorozásnál elsődleges törvény a tisztelet! Tisztelet magunk, a vas, és a többi közlekedő iránt.

A rendészeti igazgató gyakorló motorosként is tudja, hogy a szabályokat be kell tartani, továbbá mégannyira fontos a megfelelő védőöltözet is, hiszen mint mondta, még, „aki motoros, az felöltözik, de aki strandpapucsban ül a gépre, az nem motoros”.

A rendőrségi tapasztalatok azt is mutatják, hogy a leggyakoribb hibák közé tartoznak a kanyar ívének helytelen felmérése, vagy ha a záróvonalon átlóg a jármű. A rendőrség Borosod-Abaúj-Zemplén megyében kiemelt figyelemmel kezeli többek között a Miskolc-Lillafüred környéki útszakaszokat, hiszen számos veszélyes kanyar található ezen a területen.

A balesetek elkerülése érdekében a legtöbbet azonban mi, magunk tehetünk azzal, hogy a szabályokat betartva, egymásra odafigyelve, toleranciát mutatva veszünk részt a közlekedésben - olvasható a police.hu oldalán.