Az ítéleti tényállás szerint a vádlott férfi és a sértett nő 2014-től élettársak voltak, kapcsolatukból három közös gyermekük született. Életközösségük alatt gyakoriak voltak a veszekedések, mely során előfordult, hogy a vádlott megütötte az élettársát. 2018. januárban a férfi féltékenység miatt támadt a sértettre, ököllel többször arcon ütötte, testszerte rugdosta, a fejét a radiátorhoz ütötte. Egy hónappal később a vádlott ismét a nő hűségét vitatta, ez alkalommal is megverte, majd ezt követően mindennapossá vált a sértett bántalmazása. A vádlott a nő fejét, testét ököllel ütötte, többször meg is rúgta, máskor befőttesüveggel fejen ütötte. A vádlott egy botra kést erősített, majd ezzel az eszközzel ütötte élettársát. Ha a nő védekezésként a karjait maga elé tartotta, a vádlott az eszközzel tenyerét, kézfejét felsértette, megvágta. A sértett az ütések miatt esetenként eszméletét is vesztette. A nő orvoshoz nem fordulhatott, csak a vádlott kíséretében hagyhatta el az otthonát. Amikor a vádlott nem volt otthon, a szomszédban lakó családtagjaira bízta a sértettet. Egy ilyen alkalommal - 2018 nyarán – a nőnek sikerült elszöknie a lakásból.

A járásbíróság a vádlottat kapcsolati erőszak bűntette miatt 2 év 6 hónap szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, amellyel a törvényszék másodfokú tanácsa is egyetértett, így helybenhagyta a döntést. Az ítélet jogerős.