Bodrogkeresztúron egy 60 év körüli nőhöz riasztották őket, akire fia talált rá otthon. A mentésirányító instrukciói alapján a bejelentő megvizsgálta a beteget, aki már nem lélegzett. A bejelentő rögtön megkezdte édesanyja újraélesztését az utasítások szerint, amit a rövid időn belül kiérkező szerencsi bajtársak emelt szinten folytattak. Az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően, az asszonyt stabil állapotban szállíthatták kórházba, majd újabb esethez riasztották őket.

A helyi tüdőgondozóban esett össze egy 70 év körüli férfi, akinek az újraélesztését már megkezdték az ott dolgozók. Ide is perceken belül megérkeztek és emelt szinten küzdöttek tovább a férfi életéért. A harchoz hamarosan a mentőhelikopter személyzete is csatlakozott, és végül a férfit is stabil állapotban szállíthatták kórházba.

Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán számolt be a szerencsi mentősök napjáról.