Lóga Máté miniszterhelyettes kifejtette: a GDP növekedése eleve jó eredményeket mutat. Az Európai Unió átlagát tekintve 1,5-2 százalékpontos előnyben vagyunk. Ez a tendencia – a szándékok szerint – jövőre is folytatódni fog és 4 százalékpontos növekedést eredményezhet.



Az idei első negyedévben Magyarországon nőtt az egyik legnagyobb ütemben a gazdaság. Ezzel a magyar növekedés a top 5-ben van Európában

- szögezte le a miniszterhelyettes, a gazdaságstratégiáért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkár. - "Tavaly sikerrel letörte az inflációt a magyar kormány. Mélyről indultunk, hiszen 2022-ben példátlanul magas volt a pénzromlás, de fel kellett venni ellene a harcot."

A lakosság számára az élelmiszerárakban volt leginkább mérhető a helyzet. Árfigyelő, árstop - hatékony intézkedések voltak a élelmiszer infláció elleni harcban. Ennek eredménye volt, hogy idén áprilisban az élelmiszerpiacon tetten érhető infláció 1 százalék körülire mérséklődött átlagosan. Ez azért is nagy eredmény, mert a regionális versenytársainknál nagyobb az infláció mértéke, mint nálunk.

Csökkent a költségvetés hiánya

Lóga Máté nagy fegyverténynek nevezte, hogy sikerült a költségvetés hiányát is mérsékelni. Hozzátette: „A hiány kérdése nem magyar jelenség, ez egy globális probléma, Németországban, Franciaországban is komoly vitákat gerjeszt, csakúgy, mint a visegrádi országokban. A költségvetési hiány túlzottan gyors letörése komoly kockázatokkal jár, a gazdaság számára okozhat komoly gondokat. A lényeg, hogy a trend nálunk jó, hiszen egyenletesen csökken a hiány.

Nő a lakossági fogyasztás

Már látszik, hogy nőtt a a lakossági fogyasztás, a görcsösség oldódik a lakosság körében. Egyre növekednek a lakossági hiteligénylések. Az államtitkár szerint emögött az is áll, hogy a reálbérek jelentősen növekednek. Az emberek biztonságban érzik magukat, látják, hogy nem olyan rossz a helyzet, mint korábban. „A korábbi negatív spirálból kifelé tart az ország" - jelentette ki. Megfogalmazta: „A reálbér 2024-ben már kétszámjegyű növekedést mutat. Ezt a tendenciát kell folytatni."

Az üzemanyagár is téma volt az államtitkár mondandójában. „Aktív párbeszéd van az ásványolajszövetséggel. A kormány célja, hogy a régiós átlag közepére célozzák be a hazai üzemanyagárakat. Erről van szakmai, módszertani vita, de sikerült egy kompromisszumot elérni, és ez már mutatkozik a fogyasztói árakban."

Gondoskodnak a nyugdíjasokról

Az államtitkár külön beszélt az úgynevezett kockázati csoportokról, akik közé elsősorban az idősek tartoznak. Mint mondta, bravúros kormányzati teljesítmény volt, hogy sikerült a reáltartományban tartani a nyugdíjak értékét. A másik kockázati csoport, az alacsony jövedelműek is nagyobb arányú reálbéremelkedést érzékelhettek. Ők is egyre többet költenek így, és hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez. A kormány célja, hogy a jövőben is segítse a sérülékeny csoportokat.

Csökken az élelmiszerpiaci infláció

Az élelmiszerinflációról külön ejtett szót az államtitkár. Láthatóan komoly visszaesés volt a fogyasztásban. Az idei esztendő első negyede azonban igazolja, hogy emelkedés tapasztalható a fogyasztásban, és ezt a tendenciát szeretné a kormány fenntartani.

Az idegenforgalomban is élénkülés állt be. Nőtt a vendégéjszakák száma. Tavaly sok volt a kihívás, ám az idei első negyedév eredményei már emelkedést mutatnak. A jövedelem, amit a hazai lakosság képes felhasználni a turizmusban, jelentősen nőtt.

Közel a teljes foglalkoztatottság

2010-ben volt egy határozott üzenete a kormánynak: 1 millió új munkahelyet kell teremteni. Ez már teljesülni látszik, hiszen közel 1 millió új munkahely keletkezett. A foglalkoztatási ráta szerint ma már 100 ember közül 65 szeretne munkát vállalni. "Ezt szeretnénk 75 százalékra növelni a következő évtizedben" - jelentett ki a szakpolitikus. "A kormány megígérte, vállalta és teljesítette is vállalását, hiszen közelítünk a teljes foglalkoztatáshoz" - szögezte le Lóga Máté.

Bizakodóbbak a gazdálkodók

„A vállalatoknál is érezhető az "óvatossági motívum" változás. Látszik az enyhülés - fejtette ki az államtitkár. - A beruházási aktvitás nő, és a második félévben ennek látszanak már az eredményei. Befolyásoló tényező az exportpiac gyengélkedése, amely egy nemzetközi tényező, a meghatározó államok, például Németország gazdasági helyzetétől függ."

A magyarországi beruházási rátát sikerült 10 százalék felett tartani, és cél a 20-25 százalék elérése és tartós megtartása.

Hitelprogramok a növekedés érdekében

A cégeket segítik az állami hitelprogramok. A Baross Gábor Hitelprogram nélkül például komoly gondok lennének a finanszírozási piacokon. A kormány az élelmiszeripari beszállítói fejlesztési program révén 33 milliárd, a járműipari beszállítói fejlesztési program által 2,9 milliárd forinttal járul hozzá a fejlesztésekhez. Nagyon komoly tényező az uniós agrár- és vidékfejlesztési program, amely a jelen ciklusban 2900 milliárd forintot jelent. Támogatást kap a vendéglátóipari szektor is, amelynek keretösszege 13 milliárd forint.

Továbbra is a Széchenyi Kártya Program az egyik zászlóshajója a kormány gazdaságpolitikájának. Ennek révén tavaly 1600 milliárd forintot helyeztek ki. A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretét 200 milliárd forinttal emelte meg a kormány - sorolta fel zárásként Lóga Máté.