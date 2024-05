Inotay Petra, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) Alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, hogy munkájukban arra összpontosítanak, hogy segítsék tagjaikat, a fiatal vállalkozókat üzletük fejlesztésében, lehetőséget biztosítsanak az egymással való kommunikációra, és ezáltal új üzleti kapcsolatok, trendek, technológiák megismerésére. Foglalkoznak természetesen a generációváltással, ami jelenleg a legaktuálisabb téma, és ehhez szorosan hozzátartozik a digitalizáció témaköre is.

Dr. Szilas Roland, a Budapesti Corvinus Egyetem docense kiemelte, hogy az egyetemen, amikor a diákokkal a jövőre vonatkozó terveikről beszélnek, egyre többen mondják azt, hogy vállalkozók szeretnének lenni. Ez egy nagyon pozitív trend, és az is az, hogy informatikai készségekben messze megelőzik az előző generációkat. Amit viszont figyelembe kell venni, hogy az informatikában hatalmas lehetőség vannak, viszont ott vannak a veszélyek is. Fontos a fiatalokat arra megtanítani, hogy erős önfegyelemmel arra használják az informatikai eszközöket, amivel saját magukat és környezetüket is építeni és fejleszteni tudják.

Koleszár Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja hangsúlyozta, hogy a fiatalság és a digitalizáció lényegében összekapcsolódik, de arra is figyelni kell, hogy az idősebb generáció nem biztos hogy úgy jött a vállalkozói világba, hogy ezzel a gyors fejlődéssel meg tudjon barátkozni. Mindenképpen odafigyelést igényel tehát ez a probléma, és ezért azt gondolja, hogy a digitalizációt mindenképpen ütemesen és lépésenként kell bevezetni.