Mesterséges intelligencia megjelenése

Szabó Gergely szerint az egész világunkat forradalmi módon fogja megváltoztatni a mesterséges intelligencia megjelenése a gyógyítás tudományában is, de az emberi kvalitást nem helyettesítheti, a folyamatokat viszont jelentősen felgyorsítja.

A Miskolci Egyetemen nem csak az informatika területén használják a mesterséges intelligenciát, hanem az oktatás egyéb területein is.

Ugyanakkor nem csak pozitív oldaláról tudott beszélni Prof. Dr. Horváth Zita, hiszen óriási előrelépés volt, amikor néhány éve plágiumszűrő rendszereket szereztek be, amik használata lassan okafogyottá válik, mert a legújabb rendszereket nem tudják szűrni.

A mesterséges intelligencia kérdésével kapcsolatban Szabóné Trum Tünde elmondta, hogy már középiskolai szinten is megjelent a nyelvoktatás és egyéb oktatási módszertani területeken. Kifejtette, hogy az oktatók és a gyerekek is nyitottak és érdeklődők az újítás iránt.

Az Eastjob ügyvezetője hozzátette a témával kapcsolatban, hogy a munkáltatók részéről és a személyzeti tanácsadás területén nem elterjedt a mesterséges intelligencia, és véleménye szerint a szakember tudását nem tudja helyettesíteni, a folyamatok gyorsításában lehet része, erősítette meg Szabó Gergely szavait. A kerekasztal beszélgetés minden résztvevője egyetértett abban, hogy nagyon fontos a szoros kapcsolat a vállalatok és az oktatási rendszer résztvevői között.

A legkeresettebb szakemberek

Szabó Gergely kihangsúlyozza, hogy minél szorosabb az együttműködés, annál eredményesebb lehet a képzés. Az egészségügy területén magas szintű képzés van Magyarországon. Ezt a képzést gyakorlati helyekkel kiegészítve kiemelkedő képzettségű munkavállalókat lehet képezni, amire hatalmas szükség van az egészségügy területén.

Az egyetem klasszikus műszaki jellege okán eleve erős vállalati kapcsolatokkal rendelkezett a duális képzés bevezetése előtt is, és legalább ilyen fontos a vármegyei kereskedelmi és iparkamarával való együttműködés is. Együttműködési megállapodás keretein belül több munkacsoport működik különböző területeken, ezt kiegészíti a közeljövőben egy Bokik pont az egyetemen.

A FIEK – Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ fejlettebb változata van kialakulóban: ezek lesznek a science parkok, ahol közös laborokban a hallgatók és a cégek egyetemi oktatási kutatási területeken való együttműködését fogja támogatni.

A kerekasztal beszélgetés utolsó körkérdése a legkeretesebb szakmákra vonatkozott: az Eastjob alapvetően azt érzékeli az ügyvezető szerint, hogy a mérnöki területek a legkeresettebbek, emellett az informatikai képzési területen végzett hallgatók tudnak a leggyorsabban elhelyezkedni. Informatikai területeken már technikusi szinten is nagy kereslet van szakemberekre – húzta alá Szabóné Trum Tünde.

Ezt mutatja a diplomás pályakövetési rendszer

A Miskolci Egyetem rektora a témával kapcsolatban kifejtette, hogy négy éve működik a diplomás pályakövetési rendszer így pontosan tudják, hogy kevesebb, mint négy hónap alatt szinte minden végzett tanulójuk el tud helyezkedni. Mivel nyolc karon széles portfólióban oktatnak, így nem tud szakmákat kiemelni, de mérnöki területén és pedagógusokból nem tudnak elég szakembert képzeni, jelenleg pedig felfutó területe az egyetemnek az egészségtudományi képzés, kis idő alatt hatalmas hallgatói létszámuk lett.

Szabó Gergely hangsúlyozta, hogy azért is fontosak a különböző együttműködések mert nem elég ha az egészségügyi szakemberek bekerülnek a rendszerbe, fontos a megtartásuk is. „Ha azokat az irányokat tudjuk fejleszteni, amelyekről itt is beszéltünk, egy olyan vonzó és megtartó erő tud lenni az egészségügyi szektornak, ami kiegészül egy pozitív gazdasági környezettel akkor nemcsak az egészségügyben dolgozók, hanem annak használói is egy boldogabb és egészségesebb társadalomban tudnak majd élni" – fejtette ki Szabó Gergely.