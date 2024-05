„Ahová érdemes eljutni, oda nem vezet könnyű út” - mondta bevezető mondatként Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (Bokik) elnöke. Magyarázatént hozzátette, hogy a vármegye gazdasága nagyon nehéz éveket tudhat maga mögött. „Hatalmas utat jártunk be, és mára bátran elmondható, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén felküzdötte magát a magyarországi megyék rangsorának középső tartományába. Bizonyos gazdasági mutatókban - például az egy főre jutó ipari termelésben - pedig az élmezőnyben vagyunk. Ma már tehát nem egy leszakadt vármegyéről beszélünk, melyet az is bizonyít, hogy - a NAV 2022-es adatai szerint - a legtöbb adót befizető vármegye Borsod-Abaúj-Zemplén. A korábbi nehézipari struktúrát a vegyipar és a gépipar - ezen belül is az autóipari beszállítói kapacitások - vették át, de az elektronikai ipar is jelentősen fejlődött."

" A vármegye gazdasága stabil lábakon áll. Sokan vitatják ezt a kijelentést, de - állítom - nyugodtan és optimistán jelenthetjük ezt ki."

Az is a helyzetet jellemzi ékesen, hogy a vármegyei TOP 100 rangsorban az első hetvenbe nem lehetett bejutni 10 milliárd forintos éves árbevétel alatt.

Nincs jelentős visszaesés

"A 2024-es esztendőben a kamara nem tapasztal jelentős gazdasági visszaesést Borsod-Abaúj-Zemplénben. Az állami beruházások némi visszafogása mellett folytatódnak a vállalati fejlesztések. Példa erre, hogy a világ egyik legmodernebb vegyipari komplexumát adták át a napokban Tiszaújvárosban" - fejtette ki Bihall Tamás. Hozzátette: "A munkaerőpiacon továbbra is kereslet figyelhető meg. A vállalkozások száma pedig érdemben nem csökkent."

Összességében persze jelentős a gazdasági bizonytalanság nemzetközi szinten és belföldön egyaránt. Ez betudható az orosz-ukrán háborúnak, és még nem mérhető a hatása a szlovák miniszterelnök elleni merényletnek. Úgy jellemezhető összességében a vármegye gazdasága, hogy nagyobb küzdelem - több munka - kevesebb eredménnyel. Miközben a gazdálkodók abban reménykednek, hogy jönnek majd a jobb idők.

Kettősség a gazdasági mutatókban

A gazdasági mutatók is kettősséget mutatnak. A telephely szerinti adatok alapján 15 százalékkal visszaesett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari termelése 2023-ban az előző évhez képest. A visszaesés ellenére a vármegyében elért 4567 milliárd forint termelési érték az egyik legnagyobb volt az országban, és a hazai kibocsátás 8,4 százalékát jelentette. Az egy lakosra jutó termelési érték 30 százalékkal felülmúlta az országos átlagot, ezzel a vármegye a térségi rangsor első felében helyezkedett el.

Tavaly a vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek fejlesztési tevékenysége 18 százalékkal elmaradt az előző évitől, amiben meghatározó szerepe volt annak, hogy a feldolgozóipar fejlesztéseinek volumene hasonló mértékben csökkent. Az egy lakosra jutó beruházási teljesítményérték (813 ezer forint) az országos átlag 62 százaléka volt, ezzel a vármegye a térségi rangsor első felében található. A turisztikai szálláshelyeken – a vármegyék többségével ellentétben – több vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, mint egy évvel korábban.

Az álláskeresők száma 33 ezerre nőtt Borsod-Abaúj-Zemplénben. Erre mindenképpen megoldást kell találni. Óriási gond, hogy az elérhető nettó kereset alatta marad a fejlettebb régiókban tapasztalhatónak.

Energia és munkaerő kell

A Bokik elnöke kifejtette, hogy a gazdaság kritikus területei az energia és a munkaerő biztosítása. Energiaszolgáltatásban nagy a kitettség és a magas költség. Ha pedig nincs elegendő és megfelelő munkaerő, akkor nincs fejlődés. Az energiagazdálkodás területén fontos lenne az energiahatékonyság növelése, az ellátásbiztonság fenntartása, a megújuló energiaforrások bővítése, a dekarbonizációs törekvések, az energiatárolás megoldása és a zöld gazdaság felé való elmozdulás. Szerencsére a villamosenergia ára kezd normális értékre visszatérni.

A munkaerőpiac érdekessége, hogy a vármegyebeli cégek több, mint kétharmada munkaerőfelvétellel számol. Figyelemreméltó, hogy egy felmérés szerint EU-n kívüli munkavállalót kevesen alkalmaznának. A nagyobb cégek azonban jelzik, hogy a kérdéssel foglalkozni kell.