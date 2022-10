Egymásnak ellentmondó hírek terjednek azzal kapcsolatban, hogy be kell-e jelenteni az MVM-nél, hogy mire használjuk a gázt. Egy olyan olvasónk osztotta meg személyes történetét a kérdéssel kapcsolatban, aki havonta diktálással jelenti be az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-nél a földgázfelhasználása mennyiségét.

Piaci ár öt köbméterért

– Bőcsön egy családi házban élek a szüleimmel és gázkazánnal fűtünk, de a vizet is gázzal melegítjük. Szeptemberben 5 köbméter földgázt is piaci áron számláztak ki nekünk, amin nagyon megdöbbentünk – mondta az olvasó. – Később kiderült, hogy be kellett volna jelentenünk, hogy a földgázt nemcsak fűtésre, hanem víz melegítésre is használjuk. Mint megtudtuk, eltérő jelleggörbe alapján számolják ki a gázárat attól függően, hogy valaki csak fűtésre, vagy mondjuk főzésre és víz melegítésre is használja-e a gázt. Emiatt kéri az MVM, hogy mindenki jelentse be a használat módját. Mi ezt telefonon tettük meg utólag az MVM ügyfélszolgálatán. A dolog nem lehetetlen, bár a kezelőt körülbelül fél órás várakozási idő után kapcsolták. Azt az ígéretet kaptuk, hogy a földgázellátást szolgáltató Opus Tigáz Zrt. ezt követően 14 napon belül átállítja a mi felhasználási helyünkön a földgáz felhasználásának módját. Majd új számlát állítanak ki ennek megfelelően és ezen jóváírják azt, amit pluszban kiszámláztak.

Súlyozzák a fogyasztást

A telefonos ügyfélszolgálat üzenetrögzítője az mvmnext.hu/lakossagirezsi honlapra irányítja át a telefonálókat, ahol részletes tájékoztatást kapnak írásban a felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban.

A „Számlázás, elszámolás” földgázra vonatkozó fülre kattintva találjuk meg az oldalon a „Hogyan veszi figyelembe a számlázás a 63645 megajoule per év, azaz legalább 1729 köbméter per év kedvezményes mennyiséget?” kérdést. Itt pontos választ kapunk arra, hogy a különböző felhasználási módok esetén milyen jelleggörbe alapján számolják ki a havi, illetve az éves gázfogyasztást:

„A fogyasztási jelleggörbe azt jelenti, hogy a szolgáltató a lakossági ügyfelek átlagos fogyasztási adatai alapján nem havonta egyenletesen osztja el a kedvezményes, egy évre járó mennyiséget, hanem alkalmazkodik a felhasználás tipikus ritmusához, ami nyáron alacsonyabb, télen magasabb gázfelhasználást jelent” – írja online tájékoztatójában az MVM. „Ez az elszámolási mód tehát a nyári hónapokra alacsonyabb, a téli hónapokra magasabb kedvezményes mennyiséget biztosít. A fogyasztási jelleggörbe azt mutatja meg tehát, hogy az ügyfél az év során milyen (napi, havi) eloszlásban használja fel a gázt A gázfelhasználási jelleget súlyozási kulcsnak hívják és az elosztó társaság tartja nyilván. Az ügyfél a saját súlyozási kulcsát az elosztó társasággal megkötött szerződésében találja meg. Ha az nem áll rendelkezésre, akkor az elosztó társaság vagy az MVM NEXT ügyfélszolgálatán szükséges érdeklődni. A csak fűtési és a vegyes földgázfelhasználási profilok között a jelleggörbék alapján havonta csupán néhány köbméter eltérés van, így ugyan a csak fűtési profil esetében a nyári hónapokban nincs kedvezményes földgázmennyiség, a téli hónapokban viszont többet lehet igénybe venni, mint vegyes felhasználás esetén” – tudtuk meg ugyanitt.

Átalánnyal is jelentsük be!

A havi átalányt, azaz egyenletes részszámlát fizetők esetében sokakat megtéveszthet, hogy majd csak tavasszal, a többletfogyasztás kifizetésekor szembesülnek a jelentős eltéréssel.

Az olvasó esetét hallva munkatársunkban fölmerült a kérdés, hogy vajon mi a helyzet azokkal, akik hozzá hasonlóan havi átalányt fizetnek. Mivel az MVM telefonos ügyfélszolgálatán 45 perc után sem sikerült szóba elegyedni az ügyintézővel, úgy gondolta, hogy személyesen érdeklődik a Miskolc, Arany János utca 6. szám alatti ügyfélszolgálati irodában. Ott azonnal meg is kapta a választ az egyik tömegre felügyelő hölgytől: „a földgázfelhasználás módját minden esetben be kell jelenteni.” A személyes ügyintézéshez érdemes előre időpontot foglalni, hiszen az időpontra érkezők hamarabb bejutnak az ügyfélszolgálatra. Viszont a helyszínen kiderült, hogy ez jelenleg sem online, sem más módon nem lehetséges, mert két hétre előre már beteltek a helyek. Egyébként az időpontfoglalást aznap (október 6-án) technikailag sem engedélyezte az MVM honlapja. Úgyhogy munkatársunknak csütörtök délelőtt másfél órás sorakozás után sikerült kieszközölnie a módosítást. Azok pedig, akik nem régen iratták át a saját, vagy valaki más nevére a gázszámlát, jó ha tudják, hogy a formanyomtatványon nem szerepel olyan lehetőség, ahol a főzést jelezni lehetne. Azaz ebben az esetben sehogy sem spórolhatják meg a külön bejelentést.