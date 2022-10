Nyékládháza polgármestere, Tóth Balázs és a város képviselő-testülete nehéz döntést hozott meg a napokban. Az energiaválság miatt megemelkedett árak okán - amelyek mindenkit személyesen is érintenek -, egyre sürgetőbbé vált a kérdés, hogy hogyan tudnák csökkenteni működési költségeiket. Jó pár millió forintot kellett átcsoportosítaniuk, ezért több intézkedésük nem lakosságbarát, de muszáj volt meglépniük – fogalmazott a polgármester. Hozzátette: mivel a kötelező feladatok és a szociális ellátás nem sérülhet, ezért arról kellett lemondani, amit önként vállaltak. Így elmarad néhány év végi rendezvény, amelyeket decemberben szoktak megrendezni, egyebek mellett az Idősek karácsonya. A művelődési ház is lehet, hogy bezárja majd kapuit egy időre, de a könyvtár szolgáltatásai biztosan maradnak – emelte ki Tóth Balázs. Csak ahhoz nyúlnak hozzá és olyan mértékben, amit a törvény megenged. A szociális intézmények, óvoda és bölcsőde fűtésének esetében nem határoztak meg minimum vagy maximum hőmérsékletet, ezt az intézményvezetők döntésére bízta az önkormányzat. A közvilágítást nem bolygatják, mert a közbiztonság fontos – jegyezte meg a polgármester.

Még nem lépett életbe

A vészforgatókönyvet összeállították, de egyelőre nem alkalmazzák – mondta Viszokai István, Mályi polgármestere. Náluk 2024-ig a gáz ára fix a szerződésüknek köszönhetően, emiatt nem kell aggódniuk. Az óvoda és bölcsőde épületét gázzal fűtik, azonban a polgármesteri hivatal és a könyvtár épületén napelemek vannak, ott árammal fűtenek. Az iskolában úgy spórolnak, hogy délután 4 órakor leveszik a hőfokot, reggel 7 órakor pedig visszaállítják – hangoztatta a polgármester. A könyvtár mellett van egy kicsi közösségi házuk is, de nem tervezik, hogy bezárják. Ha erre mégis sor kerülne a jövőben, akkor a kollégákat a hivatalba költöztetik át. A rendezvényeiket pedig megtartják.

A közvilágítást nem bántják

Átalánydíjat fizetnek a gázra, de így is megnövekedtek a költségek – mondta Tirk Tamás, Hernádkak polgármestere. Az óvoda és polgármesteri hivatal egy fűtési rendszert használ. Amellett, hogy van gázkazánjuk, van egy vegyes tüzelésű kazánjuk is, és próbálják a gázfogyasztást oly módon minimalizálni, hogy éjszaka csak temperáló fűtést alkalmaznak, nappal pedig fával fűtenek, és visszavettek a hőfokból. Az áramfogyasztást is csökkentették. A hivatalban lekapcsolták a bojlert, a vizet nem melegítik, csak langyosra – hangoztatta a polgármester. Az épületek éjszakai világítását is optimalizálni szeretnék. Az orvosi rendelő és az óvoda épületén napelemek vannak, ezért a villanyszámla miatt ezek esetében nem aggódik a polgármester, viszont a közvilágítás díja jelentősen megemelkedett, azon azonban nem tudnak spórolni. Nincs arra önkormányzati forrás, hogy alacsony fogyasztású izzóra cseréljék az összeset.

Csak kis rendezvény

Mindent üzemeltetnek egyelőre, de korlátozásokkal. Nincs nagy rendezvény a művelődési házban, hogy ne kelljen túlfűteni a tereket, de nem zárják be – hangsúlyozta Kollár Miklós, Sajókeresztúr polgármestere. Hozzátette: a kis művelődési házban tartanak meg minden olyan eseményt, amelyet általában szoktak, hiszen ott elektromos fűtés van és erre térnek át, ahol csak lehet, melyben nagy előny, hogy szinte minden intézményen vannak napelemek. Optimalizálják a működést, de vészforgatókönyvet még nem állítottak össze – jegyezte meg a polgármester.