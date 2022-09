Pár hete már arról szólnak a hírek, hogy hiány lesz a télen krumpliból, hagymából, káposztából, leveszöldségekből, babból, de még dióból is. Kedden a miskolci Búza téri piacon jártunk, hogy megtudjuk az igazságot. Szerencsénkre sikerült olyan kereskedőkkel beszélnünk, akik termelők is egyben, úgyhogy pontosan tudják, miből érdemes bespájzolnunk.

Kevés és apró

– Hazai krumpliból lesz a legnagyobb hiány – állította elöljáróban a Zöldség-gyümölcs Diszkont tulajdonosa, aki kérte a nevét ne írjuk meg. – Ha mégis lesz, akkor jóval drágábban lehet majd megvásárolni, mint most. Azért tudom, mert termelők is vagyunk, és jó látjuk, hogy a krumpli mennyisége jóval kevesebb, a minősége pedig rosszabb, mint például tavaly. Termesztünk más zöldségeket is, de szerintem a krumpli helyzete a legaggasztóbb. A másik a hagyma. Abból sem termett túl sok, a fejek pedig kisebbek, mint a korábbi években. Hagyma viszont minden ételhez kell, hiszen magyarok vagyunk – jegyezte meg a zöldségkereskedő.

Határozottan állította: érdemes bespájzolni. Mert most nem az a világ jön, hogy kimegyünk a piacra vagy elsétálunk a boltba, és mindent megveszünk, amit csak akarunk. Később már vagy nem lesz krumpli és hagyma, vagy ha lesz, sokkal drágább, mint most.

Árszórás

A káposztáról elmondta, hogy abból is kevés van és drága. Ők még próbálják tartani a kelkáposzta árát, de egyesek már 700-800 forintért adják kilóját.

– Ha a hazai elfogy, csak külföldről tudunk beszerezni. Azon pedig rajta lesz a drága üzemanyag ára, a raktározási költség és minden más, hiszen ahány kézen átmegy az áru, annyiszor drágul, mert mindenki keresni akar. Úgy kell élni, mint a nagyanyáink. Előre kell gondoskodni a télről. Mert később hiába lesz pénzünk, nem tudunk majd érte semmit venni – magyarázta a kereskedő.

Hozzátette: szerinte a kiskereskedők is bajban lesznek, hiszen az emelkedő rezsit nem tudják majd fizetni. Ha ráteszik az így is drága termékek árára, akkor a vásárlók elpártolnak. Így viszont nem lesz bevételük.

Kiégett palánták

A következő standnál szintén olyan kereskedővel találkoztunk, aki termelő is egyben. Ő szintén a neve elhallgatását kérte.

– Leveszöldségekből lesz elég, szerintem az nem vészes, de a káposzta nem biztos, hogy kitart – mondta elöljáróban. – Azért tudom, mert amikor palántázni kellett volna az őszi és téli káposztát, akkor volt a legnagyobb hőség. Hiába locsoltam, a föld annyira száraz és forró volt, hogy a palánták nem akartak megfoganni. Egy az egyben kiégtek. A gyenge terméshez jön még ​az előállításhoz szükséges költségek emelkedése: a munkaerő, a műtrágya, a vetőmag, a locsoláshoz szükséges energia, a szállításhoz az üzemanyag is drágult – sorolta a kereskedő.

Elmondta azt is, a fejes káposzta ugyan olcsóbb, mint a kelkáposzta, de az is 30 százalékkal drágább, mint tavaly ilyenkor.

Bab lesz elég

A csarnokban sokan vásároltak babot. A kereskedőtől megtudtuk, hogy hiánytól nem kell tartanunk, arra azonban számítanunk kell, hogy 10-20 százalékkal még drágább lesz, mégpedig a szállítási költségek miatt.

– Hazánkban már húsz éve nem termesztenek babot nagy tételben, az áru az európai unióból érkezik. A hazai termelőknek nem éri meg babbal foglalkozni, mert munkaigényes, mire a piacra kerül, többször kell kezelni. A pánikvásárlás beindult, 5-10 kiló babot visznek az emberek egyszerre. Volt már olyan vevőm is, aki 50 kilót vitt el az egész családnak. Akinek számít a 10-20 százalék drágulás, annak érdemes most többet vennie. Most cserélődik az áru, érkezik az idei bab – tette hozzá a kereskedő.

Megtudtuk tőle azt is, hogy mákból jó volt a termés, lencse és sárgaborsó szintén lesz. Az azonban nem igaz, hogy dióhiányra is számítani kell, mert a nyári aszály miatt a diófúró légy lárvái nem tudtak kifejlődni. A termelők is azt mondják, hogy 4-5 év gyenge termés után végre van dió, fűzte hozzá a kereskedő.