Klasszikus húsvéti dekoráció helyett inkább az otthonok tavaszi dekorálásáról beszélhetünk, amiket az ünnep környékén kiegészíthetünk a húsvét jelképeivel: barkaágakkal, hímes tojásokkal – mondta el a boon.hu kérdésére Máté Réka edelényi dekoratőr, virágkötő szakember.

Húsvéti kopogtató az ajtóra

Fotó: MW

Tavaszi nagytakarításkor az utolsó telet idéző tárgyak is eltűnnek az otthonokból és a természet éledezése az életterek frissítéséhez, szépítéséhez is meghozza a kedvet. Ez általában összeér a húsvéti időszakkal, de a szakember inkább tavaszi, mint húsvéti trendről beszél.

Ki lehet ültetni

Nagyon népszerűek a tavaszi virágos összeültetések, amelyek kerámia nyuszikkal, figurákkal, tojásokkal vannak díszítve és húsvét után általában kiültetik a benne lévő virágokat. Egyébként is jellemző, hogy ebben az időszakban kezdik az emberek virágzó növényekkel beültetni a balkonokat, erkélyeket – mesélte tapasztalatait a dekoratőr.

Az utóbbi években népszerű lett a kültéri tojásfa, amiket nem csak családi házaknál, vagy társasházak előtti parkokban, hanem települések főterein is láthatunk, amit általában a lakosokkal együtt díszítenek az önkormányzatok.

„Az elmúlt években jellemző lett, hogy sokan elutaznak, kirándulnak húsvétkor, így nem fordítanak kiemelt figyelmet a húsvéti dekorációra. Jellemzőek még a saját készítésű díszek is, nem csak kisgyermekes családokban” – mondta el a Máté Réka arra kérdésre, hogy mennyire divatos napjainkban külön húsvéti dekorációval készülni.

A húsvéti asztal díszei között a jellegzetes húsvéti ételek is szerepet kapnak: a kalács és a főtt sonka mellett a díszített főtt tojás dekorációs elemként is szolgál. Többen vásárolnak vágott tavaszi virágokat ebben az időszakban: a tulipán és a nárcisz mellett az elmaradhatatlan barkaágak iránt van a legnagyobb kereslet.

Divat a kopogtató

Nagyon divatos a bejárati ajtókra kopogtatót tenni a tavaszi időszakban is, ez általában színes virágokból, vagy tojásokból készül. Trendekről nem beszélhetünk, mert azt az időszakot éljük, amikor mindenki megtalálhatja a saját ízlésének megfelelő dekorációs kiegészítőket, akár a letisztultabb, természetközeli, akár a színesebb, bohémabb stílus kedvelője.