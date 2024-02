Czecze Benjámin 2013. június 24-én született Debrecenben. Örökmozgó gyermekként hamar kialakult az érdeklődése a mozgás, különösen a labdák és a sebesség iránt. Egy évesen már a labdát kergette, három éves korában megtanult síelni és öt évesen a DVTK igazolt labdarúgója lett. Hat éves korában ült először kormány mögé, mivel ekkor érte el a pedálokat az édesapja szimulátorában.

Czecze Benjámin

Fotó: Bujdos Tibor

Tehetséges kormányforgató

Édesapja és autósportos múlttal rendelkező nagypapája számára gyorsan világossá vált, hogy tehetsége van a kormányforgatásban. Azonban ezt a képességét sajnos nem tudta élőben kamatoztatni, mivel fiatal kora és alacsony termete miatt nem ülhetett be egyik környékbeli bérgokart ülésébe sem. A nagy lehetőség az országos HUMDA Junior Gokart Challange tehetségkutató program formájában érkezett, ahol Benjámin 8 évesen, 14 év alattiak között az összetett 9. helyen végzett - közel 4000 induló közül. Ezzel ő lett a legfiatalabb versenyző a top húszban.

Jók lettek a tesztek

Az elért eredménynek köszönhetően a győri Willisits Motorsport csapata tesztlehetőségeket biztosított számára, ahol Benjámin életében először vezethetett versenygokartot. A tesztek jól sikerültek, így Beni a 2022-es évet már a Willisits Motorsport igazolt gokartversenyzőjeként kezdhette meg. Az ismerkedő és tanuló évében rögtön négy bajnokságban vett részt, ahol év közben megszerezte első futamgyőzelmeit és versenyt is nyert. Az első évét végül két bajnoki második és két bajnoki harmadik hellyel zárta, közte az Országos Gokart Bajnokság Bambini kategóriájának második helyével.

A 2023-as évben Benjámin kategóriát váltott, a 60 köbcentis EasyKart 60 Academy helyett egy 125 köbcentis, Rotax MicroMax motoros BirelArt versenygokart ülésébe ült. A váltás miatt egy újabb tanulóév következett, de Beni hamar összeszokott az új gépével, és kategória újoncként az arra az évre tervezett mindhárom országos versenysorozat első versenyét megnyerte. A 2023-as szezont végül 17 teljesített versennyel zárta, ahol minden versenyén dobogón állt, és 25 futamgyőzelem mellett 11 versenyt nyert. Ezzel az eredménnyel 2023-ban egy bajnoki második helyet és két bajnoki címet szerzett.

Az iskola is fontos számára

Benjámin a Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola negyedik osztályos - kitűnő - tanulója, ahol tanárai támogatják gokartversenyzői karrierjét és büszkék a sportban elért eredményeire. A versenygokartozás mellett folyamatosan látogatja a DVTK labdarúgó edzéseit, de szabadidejében szívesen síel, sakkozik, pingpongozik és kirándul.

Jelenleg minden idejét a továbbtanulásra való felkészülés tölti ki, tervei szerint tanulmányait az ötödik osztálytól a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban vagy a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium sport szakán szeretné folytatni.

Papájának – aki szerelője és edzője is egyben – igazi öröm, hogy a sok befektetett munka évről-évre egyre jobban megtérül, még akkor is, ha komoly anyagi áldozatokkal is jár az egyre magasabb szintű versenyzés.