Ahogy karácsonykor tettük, úgy szilveszterre és az újév napjára is ajánlunk néhány filmet, ha valaki nem bulizással töltené az év utolsó napjait.

Elsőként Az oroszlánkirályt szeretnénk bemutatni. A jövőre 30 éves mesében az állatok királyának, Mufasának első fiúgyermekeként Simba a trónörökös. A dzsungel állatai tisztelettel bánnak a rettegett, de igazságos király gyermekével, így Simba életének első hónapjai gondtalanul, boldogságban telnek. De nem nézi mindenki jó szemmel a trónörökös érkezését. Simba gonosz nagybátyja, Zordon régóta feni a fogát a király trónjára, így ármánykodásának köszönhetően a kisoroszlán száműzetésbe kényszerül.

Érdemes megnézni a Szörny Rt.-t is, főleg, ha szeretnénk elérni, hogy a gyerekek ne féljenek éjszaka. Amikor a felnőttek leoltják a gyerekszoba lámpáját, akkor ugyanis a sötétből szörnyek bújnak elő, akik az aludni próbálókat ijesztgetik. Legalább is, a gyerekek így tudják. Minden gyerek tudja. Azt viszont kevesebben sejtik, hogy a rémes figurák nem azért huhognak és ugrálnak a homályban, mert élvezik, ha mások félnek: egyszerűen ez a munkájuk. Sulley, a szőrös, pöttyös óriás az egyik legsikeresebb ilyen cég, a Szörny Rt. csúcsrémisztője. Asszisztensével, a kicsi, gömbölyded és egyszemű Mike Wazowskival járja az emberek világát, hogy sikolyokat gyűjtsön.

Hol volt, hol nem volt, egy messzi mocsárban, meghitt magányban élt egyszer egy morcos ogre, akit Shreknek hívtak. Ám a zöld szörny nyugalmát és életét egy napon fenekestül felbolygatta egy különös esemény: mesebeli lények lepték el a mocsarat – és lepték meg gyanútlan hősünket, akik Farquaad nagyúr űzött el otthonukból. Shrek elmegy a nagyúrhoz, hogy visszakövetelje a mocsarát, de ehhez előbb meg kell mentenie a szörnyű tűzokádó sárkány karmaiból Fiona királylányt, hogy Farquaad feleségül vehesse, és így király lehessen.

Sok szülő kedvence volt a Vuk, érdemes a gyerekeknek is megmutatni. Az 1981-ben készült rajzfilm kezdetén gyermekáldás köszönt a rókacsaládra. Minden újszülött életrevaló, de az egyikük különösen csintalan. A szülők úgy vélik, a nagyapjára ütött, ezért a Vuk nevet adják neki. Amikor árván marad, nagybátyja, a híres Karak veszi pártfogásába a kis rókát. Befogadja barlangjába, és vadászni tanítja. Vuk ügyes tanítványnak bizonyul, és Karak legnagyobb örömére bátor rókává fejlődik. Okosságát bizonyítja akkor is, amikor kiszabadít egy rókalányt a vadász fogságából…

Jelenet a Vukból Forrás: nfi.hu

Amikor Némót, a fiatal bohóchalat kifogják a Nagy-korallzátony környékén és Sydney-be viszik, Pizsi, a túlságosan védelmező apa, és Szenilla, a barátságos, de feledékeny doktorhal epikus utat kell, hogy megtegyen Némó kiszabadítása érdekében.

Miután elkészítettük a családnak vagy magunknak a szilveszteri menüt érdemes lehet pihenni egyet és megnézni az Alkalmi Randevú című filmet. Két idegen megelégeli, hogy minden évben egyedül töltik az ünnepeket, ezért megállapodnak, hogy egy évig egymás kísérői lesznek, persze szigorúan plátói alapon.

Forrest Gump. A georgiai Savannah városka árnyas buszmegállójában különös mesemondó üldögél. Forrest Gump mindent látott és mindent átélt, de nem mindent értett. Nem éppen a legfényesebb elme. De hát az anyja is mindig azt mondta: "Csak az a hülye, aki hülyeséget csinál." Forrest Gump pedig semmi egyebet nem csinált, mint jelen volt a XX. század minden fontos eseményén a focipályától a harctérig, az elnökök klubjától a médiavitákig, míg végül meg nem pihent egyetlen igaz szerelme karjában.

Garantált a jó szórakozás, ha Adaline varázslatos életét választjuk. A huszonkilenc éves Adaline csodával határos módon túléli a balesetet. Miután felgyógyul, megmagyarázhatatlan dologra lesz figyelmes, a balesetnek köszönhetően nem öregszik tovább. Majdnem nyolc évtizeden keresztül őrzi a titkát, félve a lelepleződéstől. Ám véletlenül találkozik Ellis Jonesszal, a karizmatikus emberbaráttal, akinek szenvedélye az élet és a romantika.

Jelenet az Adaline csodálatos élete című filmből. A főszerepben: Blake Lively

December 31-re estére jó választás lehet a Szilveszter éjjel című film, melyben vissza is tudunk számolni. A szilveszter egyfelől a leltárkészítés ideje, másfelől a szórakozásé. A szerteágazó cselekmény különböző történeteket fűz egybe. Van itt első szerelem, megbocsájtás, kapcsolat helyrehozása és lezárása, gyermekáldás és az elmúlás kérdése, és hosszan lehetne folytatni a sort. A szereplők (akik majd mindegyike napjaink híres sztárjai) sokszor előre nem látható döntéseket hoznak, illetve különleges figurákkal találkoznak. A történetben fontos szerepet játszik az idő is, senki sem akar lemaradni a visszaszámlálásról. A háttér mindehhez New York.