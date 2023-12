Nagyszüleink még hittek a babonákban, igyekeztek mindent az előírások szerint végezni, hogy elkerüljék a bajt és a szerencsétlenséget. Manapság már egyre kevesebben foglalkoznak a népi hiedelmekkel. A nagy ünnepeken - például szilveszterkor, újévkor - legtöbben biztos, ami biztos alapon az étkezésre vonatkozó előírásokat igyekeznek betartani, vagy mert tartanak a következményektől, vagy mert a családi hagyomány részeként nem merik kétségbe vonni azt.

Szilveszterkor jól ismert a baromfihús evésének tilalma. A babona szerint ugyanis nem szerencsés ilyenkor baromfihúst fogyasztani, mert elkaparja a szerencsét. Pulykát enni is szerencsétlen dolog, mert mérget hoz a házhoz., de halat sem ajánlatos enni, a hallal ugyanis elúszik a szerencse, kivéve a folyók mentén élőknél, mert ott „ahány pikkely, annyi pénz”. Ha mégis elkerülhetetlen a halfogyasztás, akkor a farkánál kell kezdeni enni, mert úgy nem tud elúszni a szerencsével. A szilveszteri babonák szerint csak a malachús marad, hogy szerencsés és gazdag legyen az új év.

A húsok mellett a szemes termények (lencse, rizs, köles) fogyasztása is ajánlott, hiszen a sok apró mag pénzbőséget jelent az új évre. A rétest is imádták ilyenkor eleink, és persze mi is. Mert a hiedelem szerint nemcsak a rétest lehet hosszúra nyújtani, hanem a boldogságot és az életet is. És minél több töltelék van a rétesben, annál boldogabbak leszünk az új esztendőben.