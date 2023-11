A szerkesztőségünk sajátnak tekintett kutyája – Boon – rendkívül otthonosan érzi magát társaságunkban, lelkesen szalad az elgurított labda után, figyelmesen hallgatja egy széken ülve a reggel értekezlet történéseit ám azért akkor látszik rajta az igazi boldogság ha a kutyabarát kollégákkal megdögönyözzük, borzoljuk szőrét. A hasa vakargatása, simogatása több szempontból is előnyös lehet a kutyának. Nemcsak egyszerűen kellemes érzés, hanem a szocializáció egyfajta megnyilvánulása. Hiszen amikor a kutyák játszanak, gyakran fizikai interakcióra vágynak „falkájuktól”, ami ebben az esetben az ember – írja az enkutyam.hu.

Erősíti a kötődést

Annak, hogy a hasvakarászás ilyen élvezetes a kutya számára, van egy neurológiai összetevője is. Az állat agyában lévő specifikus neuronok a szőrtüszők stimulálásakor aktiválódnak, ez pedig kielégítő érzést nyújt a hasa dögönyözése során. Olyannyira, hogy fizikai előnyökkel is jár: csökkenti a kutya pulzusát és vérnyomását. Ez egyébként fordítva is működik, vagyis a kutya simogatása csökkenti az ember vérnyomását. A másik fizikai jelenség, ami a hasvakarászás közben végbemegy, hogy mindkét félnél jelentős kiugrás tapasztalható a szeretethormonként emlegetett oxitocin szintjében, ami fokozza köztük a kötődést. Dr. Bodó Andrea állatorvos szerint a kutyák a testük minden pontján szeretik a simogatást, vakargatást. A hasuk ugyanakkor a legsebezhetőbb pontjuknak számít, ezért ha felfedik valakinek, az feltétlen bizalomról árulkodik.

A szakember megemlít egy másik, praktikusabb okot is. Míg a hátukon és az oldalukon könnyedén hempereghetnek, addig a hasi terület nehezen elérhető a kutyák számára, így annak dögönyözése különös örömforrás lehet. A kutya gyakran viszonylag egyértelmű jelét adja annak, hogy hasvakarásra vágyik, de testbeszédét mindig teljes egészében kell értelmezni. Nyugodtnak tűnik? Kilóg a nyelve? Elfogadja a feje simogatását vagy a füle vakarászását? Ha a kutya hagyja, hogy megsimogassuk a fejét, utána lehet, hogy önként a padlóra hemperedik, és felfedi a hasát, ami nem hagy kétséget szándékai felől.

A szorongó kutya azonban alázatáról tanúskodva szintén hasonló gesztust tehet. Ezért is kell komplexen értelmezni a viselkedését. Ha ilyenkor érintjük meg, az felerősítheti kellemetlen érzéseit. Nem elhanyagolható a fajta szerepe sem. Bár a legtöbb kutyafajta jól tolerálja az ilyesfajta közeledést, vannak olyan is, amelyek rosszul viselik a helyzetből adódó túlzott kitettséget és sérülékenységet. Ez jellemző egyébként a macskákra, akik általában nem szeretik a hasuk simogatását.