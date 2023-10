Akinek volt már kutyája, találkozott a problémával: egyáltalán nem mindegy, mivel tápláljuk, mert a legjobb akarat mellett is futhatunk bele hibákba, ami akár az állat egészségét is veszélyezteti.

Tápláló tápok

A legegyszerűbb lehetőség a tápok használata. Nem kell vele sokat foglalkozni, csak megvesszük, kimérjük az adagot, és oda is adhatjuk. Léteznek száraz és nedves tápok. Alapvetően a szárazat ajánlják az általános etetésre, de a nedvessel jól fel lehet dobni egy kicsit a kutya étrendjét, hogy ne legyen annyira unalmas, főleg ha válogatós a kedvenc. Akad azonban néhány dolog, amire érdemes figyelni – javasolja a colore.hu. Mindig nézzük meg jól az összetevőket, ugyanis, főleg az olcsóbb tápoknál, gyakran gabonával nyomják tele, hogy laktató, de olcsó legyen. Azonban ezek nem jók a kis­állatnak, ezért inkább válasszunk drágább, de minőségi tápot, az egészségének jobb lesz, így kevesebbszer kell állatorvoshoz vinni. Amíg növésben van, erre mindenképpen figyeljünk. A másik, gyakran becsapós dolog, hogy valamilyen tápot szarvashússal reklámoznak, de ha megnézzük az összetevőket, csak bizonyos százalék lesz benne szarvas, mellette szerepel majd csirke vagy szárnyas, esetleg sertés, vagy bármi más. Így ezek a tápok nem megfelelőek, ha például csirkére allergiás a kutya. Ha felvetődik az ételallergia, az állatorvos a főzést javasolja az etetéshez. Nyilván macerás, de így biztosan tudjuk felügyelni, hogy milyen hozzávalókat kap a kedvenc. Főzéssel és párolással is készíthetünk a számára ételeket, fontos, hogy nem kell őket fűszerezni, nincs rá szüksége. Figyelni kell a jó minőségű alapanyagokra, a tartósítószer-mentességre és az adalékanyag-nélküliségre. Ki kell számolni a kutya napi adagját, ez a testsúlyának 2-4 százaléka. A túl sok szénhidrát felfúvódást, puffadást okozhat. A főtt szárnyascsontok pedig veszélyesek lehetnek, így azt ne adjunk neki. Nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű ásványi anyagot és vitamint vigyen be, ezért érdemes a lehetőségekhez mérten sokszínű étrendet összeállítani. Kutyáknak összeállított főtt menüt már a neten is rendelhetünk. A nyersetetés nagyon megosztó a kutyások és az állatorvosok között. Vannak, akik erre esküsznek, mivel a kutya eredetileg ragadozó, és az ősei is nyersen fogyasztották el a zsákmányt. Mások szerint a kutya már nagyon messze áll a farkastól, a háziasítás óta viszonylag ritkán ettek nyers húst, emiatt veszélyes is lehet rájuk, főleg ha valamilyen betegséggel küzdenek. Kutyája is válogatja, hogy mi a legjobb neki, nincs általános megoldás. A BARF nemcsak a nyers húsokról szól, hanem zöldségekről, gyümölcsökről és egyéb kiegészítőkről (zöld kagyló, máriatövis, spirulina, lazacolaj). A húsokat, zöldségeket beszerezhetjük hentestől vagy a boltból, de az interneten már rengetegen foglalkoznak a BARF-étrenddel, így akár egyetlen online shopban is megtalálhatunk mindent, amire szükség van. Ebbe az étrendbe is csak komolyabb utánaolvasással vagy segítséggel érdemes belevágni. Nem minden állatorvos támogatja, sokak szerint a nyers hús fertőzésveszéllyel jár, így olyat kell keresni, aki nyitott a témára - tudta meg a boon.hu.