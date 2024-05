Kedves leendő Vitézek! Ne feledjétek most szombaton május 11-én, hétvégén Szendrőben túra! – írják a szervezők.

Előnevezni – kerékpáros távok kivételével – szerdán május 8-án 17.00 óráig lehetséges, azt követően szombaton a helyszínen van lehetőség a nevezésre. http://www.eloregisztracio.szendroitura.hu

A túrán lehet gyalogolni, futni, kerékpározni, túrakenuzni, görkorcsolyázni, via ferrátázni és úszni is. Változatos útvonalak, különleges helyszínek várnak minden sportolni vágyót. Kenukat, görkorcsolyát biztosítunk, csak te legyél itt, hogy mozoghass! Ötpróba esemény és idén először a Ring sorozat része a Cserehátring kerékpártúrák. A környezettudatosság jegyében érkezzen mindenki tömegközlekedéssel vagy telekocsival. A túra során szelektíven gyűjtjük a hulladékot.

Vitézlő túrára programjáról

Péntek, május 10.

Pénteken délelőtt az iskolás csoportokat várjuk 5, 10 km-es túrákra és kenuzásra a Rakaca víztározón.

Bemelegítő program péntek este 19.00 – 21.00 óra között egy közös jelmezes, zenés várlátogatás a Szendrő Felső – Várban. Útközben a Csáky kastélyt tekintjük meg, ahol a kastély úrhölgyei fogadnak minket egy meglepetés programmal. Ez lesz egyben az esemény megnyitója.

Szombat, május 11.

A nevezés 6.00 -15.00 óra között folyamatosan zajlik távonként eltérő időpontokban, ki lehet próbálni több sportágat is!

Gyalogos és futó távok: 5, 10, 15, 25, 35, 50, 60 km

Kenus táv: 10 km és 25 Extra – kenut, mentőmellényt mi adjuk

Görkorcsolya: 5,10,20 km – görkorcsolyát, ha szükséges mi biztosítunk

Először CSEREHÁT RING – bringatúra csoportos rajt 10:45 – 100 km, 11:00 – 50 km, 11:15 – 25 km

Napközben a rajt-cél helyszínen „Mozdulnék Sportlabor” egészségügyi állapotfelmérés, exkluzív tárlatvezetés a Kékfestőház Múzeumban és a rajt-cél helyszín melletti római katolikus templomban, valamint helyi termelők bemutatója várja a túráról megérkező sportolókat. A túra során az egyes állomáshelyeken a MATASZ (Magyar Tartalékosok Szövetsége) által telepített különböző katonai feladatokat is ki lehet próbálni.

Vasárnap, május 12.

Vasárnap kedvezményes barlangbelépési lehetőség lesz a Vitézlőn résztvevőknek az Aggtelei Nemzeti Park naponta induló barlangtúráira. Lehet indulni a GEOGO túrákon is, ezáltal gyűjtögetni az Ötpróba pontokat, valamint a Bebek Portya jelvényszerző túránk teljesítésére is lesz leheteőség.

A vasárnapi extra programunk a Bódvarákói Via – Ferrata kipróbálása, melyre szintén lehet előzetesen jelentkezni.

Idén először úszni is lehet a rendezvény keretein belül az Edelényi uszodában, az izmoknak egy kis felfrissülés, lazítás, 0,5km,1km és 1,5km távokon.

Három műhelytitok a hírlevél olvasóinak

A meghirdetett fotó, videó és túraleírás pályázaton idén különösen érdemes elindulni. Nagyon értékes nyereményekkel lehetnek gazdagabbak a szerencsések: helyi kézműves termékek, élelmiszer ajándékcsomagok, vendégház szállás utalványok. Senki ne hagyja otthon fényképezőgépét, mobiltelefonját, készítsen jó anyagokat a túrán és adja le az azokat a szervezőknek.

Kiss Gergő háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval is találkozhattok, hiszen Gergő is rajthoz fog állni a szombati napon tervei szerint több mozgásformát is kipróbál!

A szervezők arra törekednek, hogy a résztvevők helyi termékeket kóstoljanak meg, ezért a legtöbb alapanyagot és ellenőrző ponton osztott terméket térségbeli termelőktől szerzik be!

Néhány hasznos információ

Ingyenesen lehet az Ötpróba sorozatba is regisztrálni, és ha vonattal jössz Szendrő – Felsőig kérj menettérti jegyet. A túrán lepecsételjük a jegyet és visszafelé ingyen utazhatsz.

Ha autóval jössz az autód a kijelölt ingyenes parkolóban, a Strand réten hagyhatod! Szervezők segítenek a parkolásban! Parkolónál is találsz már mosdót!

Van lehetőség meleg ebédet kérni korlátozott számban: babgulyás és túrós tészta – 2500 forint menü áron. Aki igényel étkezést az [email protected] email címre írjon.

Háziállatokat is lehet nevezni a túrára. A nevező kutyák mindegyike ajándék kutyaeledellel lesz gazdagabb, a gazdik pedig kutyapiszok gyűjtő zsákot kapnak ajándékba.