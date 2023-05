Az esős első napok után végre a nap is kisütött a Croisette-en és a reggeli vetítésre várakozva már nem csak a tenger látványa volt lenyűgöző, de a tengerillat is. A kellemes fesztivál hangulat is nehezen ellensúlyozni azonban Jonathan Glazer holokauszt-filmjét, a The Zone of Interestet. Glazer filmje olyan perspektívából mutatja az auswitzi haláltábor szörnyűségeit, ahogy korábban még senki.

A rendező ezúttal ugyanis a tábor vezetőjének Rudoph Hössnek a hétköznapjait és a családi életét állíja középpontba, aki a feleségének aktív közreműködésével igazi kis földi paradicsomot teremtett maguknak a pokoli tábor közvetlen szomszédságában. Központi fűtéssel felszerelt többszintes otthon, hatalmas virágoskert gyerekjátszóval, napozóágyakkal, úszómedencével, és még sorolhatnánk. Az ottlakóknak látszólag már a szemük sem rebben a táborból jövő szörnyű hangok hallatán vagy az onnan felszálló sűrű füstfelhő láttán. A The Zone of Interestben ott van az összes borzalom, amit megannyiszor leírtak vagy megmutattak már más alkotók, a film épít is arra, hogy a néző pontosan tudja például, mi ömlik a folyóba, ami megzavarja Höss és gyermekei békés horgászatát, és amit oly sietve és alaposan le kell mosni magukról.

Annak ellenére, hogy a borzalmakból semmit sem látunk, végig érzékeljük azokat, és olyan nyomasztóan telepednek a nézőre, ahogy a táborból jövő hamu a virágoskertre, és ez nagyrészt a hanghatásoknak köszönhető, melyek folyamatosan emlékeztetnek rá, hogy hol is vagyunk és mi zajlik a közvetlen szomszédban.

Hiánypótló film a királyról

A több feleséget is elfogyasztó, végül fiúutód nélkül meghalt VIII. Henrik történetét már többen feldolgozták, köztük a legismertebb talán Korda Sándor 1933-as remekműve, a VIII. Henrik magánélete. A király utolsó évei és utolsó felesége Parr Katalin azonban eddig viszonylag kevés figyelmet kapott, ilyen szempontból hiánypótló tehát a Karim Aïnouz jegyezte Firebrand című alkotás, már csak azért is, mert ilyen őszintén és mítoszromboló módon még nem láttuk a nőügyeiről elhíresült királyt.

A korosodó, betegeskedő, túlsúlyos uralkodót a szinte felismerhetetlen Jude Law alakítja, míg az ellene szervezkedő, a protestánsokkal szimpatizáló Katalint Alicia Vikander formálja meg. A történet külön érdekessége, hogy elbeszélője a fiatal Elizabeth, aki nem sokkal apja halála után I. Erzsébetként kerül a trónra, és akinek több mint négy évtizedes uralkodása alatt Anglia kereskedelmi és tengeri nagyhatalom lett.

