A PET Kupa olyan környezetvédelmi verseny, ahol középiskolás diákok fognak össze hazánk vizeinek védelmében. Idén új rendezvényeket is elindítanak, melyek egyike a 2023. július 1-6. között megrendezendő Ifjúsági PET Kupa, vagyis az IPK. Idén az Aktív Magyarország támogatásával lehetőség nyílik arra, hogy a fiatalabb generációt is bevonják a küzdelembe. A támogatásnak köszönhetően az IPK résztvevőinek szállását, étkezését és az eszközök bérlését biztosítják, így az iskolák számára a teljes program díjmentes. Az IPK-ra 15-20 év közötti diákokból (6 fő) és kísérő pedagógusokból (2 fő) álló csapatok jelentkezését várják. Először a szárazföldön kell bizonyítani. Egy három fordulós online vetélkedőt követően a diákok közelebb kerülnek a Tiszához. A lexikális tudáson kívül a legénység kreativitására és motivációjára is kíváncsiak a szervezők. A legjobban teljesítő 12 csapat kap lehetőséget arra, hogy díjmentesen részt vegyen a Tisza-tavon megrendezendő versenyen.

A pedagógus feladata, hogy nevezze a csapatot a Tiszta Tisza Applikációban. Nevezési határidő: 2023. március 22.