Erről a témában évek hosszú sora alatt felhalmozott tapasztalatait osztotta meg velünk Laták Kamilla, a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezetének megyei koordinátora.

Keressünk egy civil szervezetet!

Ne mi magunk próbáljuk meg magánemberként felmérni, hogy ki az, akinek segíteni tudunk, hanem keressünk meg egy olyan civil szervezetet, amelyiknek ebben van tapasztalata, apparátusa és olyan logisztikai park áll a rendelkezésére, amivel valóban meg tudja mondani, ki az igazán rászoruló, akinek valóban hatékony segítséget lehet nyújtani évszaktól függetlenül is akár – kezdte gondolatait Laták Kamilla. Hozzátette: minden segítő szándéknak van értelme, a karácsonyi időszakban az emberek nyitottabbak az adományozásra, ez jó dolog és szükség van rá ebben az időszakban is.

Aki már kiválasztotta a szervezetet, akin keresztül segíteni szeretne, akkor gondolja át, milyen típusú adományt szeretne adni és milyen összegben, ez legyen az első lépés. Az adott szervezet a felajánlást majd eljuttatja a megfelelő helyre. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete az ezekben a napokban gyűjtött felajánlásokat még az ünnep előtt eljuttatja a rászorulóknak, de természetesen más szervezetnél lehet más az eljárásrend – tudtuk meg.

Az éléskamra feltöltése

A Vöröskereszt megyei szervezeténél folyamatosan szerveznek gyűjtéseket, most elsődlegesen tartós élelmiszert – mondta a megyei koordinátor. A tél sajátossága, hogy ilyenkor megnövekszenek a rezsi költségek és emiatt gondot okozhat az éléskamra feltöltése. Ezért a rászorulóknak legnagyobb szüksége az ünnepi időszakban élelmiszerre van. Hogy kerülhessen valami az ünnepi asztalra a leghátrányosabb helyzetű családoknál is. A tartós élelmiszerek esetében fontos, hogy rendelkezzen még legalább egy vagy másfél hónapnyi szavatossággal, illetve hogy a csomagolása ép legyen. Olyan főzési alapanyagok a legjobbak, amelyekből a legkönnyebben, kevés összetevővel el lehet készíteni egy egytálételt. Például száraz tészta, rizs, kész konzervek, paradicsompüré – ezek mind olyanok, amelyekből egy főétkezést meg lehet oldani egy családnak. A száraz hüvelyesek, mint a bab, a lencse vagy a sárgaborsó is hasznos élelmiszer adományok – tette hozzá a szakember. Ha gondolunk a gyerekekre, akkor édesség is kerülhet a csomagba.

Sokszor erre már nem jut

Az élelmiszeren túl fontosak még a tisztító és tisztálkodási szerek, ezeket nagy mennyiségben gyűjtik év közben, de ilyenkor is. Ezeknek a termékeknek a higiéniában van óriási szerepe. A kategóriában minden jöhet, amely a háztartásban otthon is fellelhető magunk, a ruháink és a lakásunk tisztán tartására.

A Vöröskereszt megyei szervezeténél ruhagyűjtési akció jelenleg nincs, de előzetes egyeztetés alapján természetesen befogadják ezt a fajta adományt is – jegyezte meg Laták Kamilla. Ha valaki szeretne használt ruhákat felajánlani, akkor tesz jót, ha csak az évszaknak megfelelő, szezonális darabokat juttat el a segélyszervezethez. Télen ilyenek a meleg pulóverek, kardigánok, nadrágok, dzsekik, kabátok. Mindenképpen hordható, tiszta állapotban, működő cipzárral, meglévő gombokkal. Csak praktikus ruhaneműt várnak, mert az alkalmi ruházattal, elegáns kosztümökkel, kabátokkal nem tudnak mit kezdeni. Arra van szükség, ami valóban hasznosítható a rászorulók számára a hétköznapokban – tette hozzá a megyei koordinátor.