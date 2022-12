Orgon Annának 12 gyermeke és 8 unokája van. Készülnek ők is a karácsonyra, bár sokkal szerényebb körülmények között, mint a legtöbb család. Annával a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvodában találkoztunk, mert az idei karácsonyi Segítünk! akciónkat ennek az intézménynek ajánljuk fel. Bizony szükség van a segítségre, mert a 123 gyermekből 103 halmozottan hátrányos helyzetű, 4 pedig hátrányos helyzetű. Szeretnénk olvasóink segítségével szebbé tenni a kicsik karácsonyát.

Szerény körülmények

Annának két kislánya és egy unokája jár a körömi óvodába. Az idősebb gyermekei már megházasodtak, hat gyermek azonban otthon van, a róluk való gondoskodás igazi kihívást jelent. Bár az élettársa dolgozik, de a fizetése és a családi pótlék soha nem elég hónap végéig.

– Szerencsére az önkormányzat is segít mindenben. Ha betegek a gyerekek, és nem tudom kiváltani a gyógyszereket, akkor adnak támogatást. Négy évvel ezelőtt, amikor az ikreim születtek, az egyik baba meghalt. Az ő temetéséhez is az önkormányzat adott segítséget. Ezúton is köszönöm nekik. Hat gyermekem már megházasodott, de ha elfogy a pénzük, őket is segítjük, mert nekik is vannak már gyermekeik. Megmondom őszintén, szegényes körülmények között élünk. A házunkat szeretnénk felújítani, de egyelőre nincs miből. Jövőre mindenképpen rendbe tesszük. Hiányzik egy belső ajtó, azt még meg kell vennünk. A tüzelővel is gond van. Nem tudtunk vásárolni, mert nagyon drága. A szociális tüzelőt csak januárban hozzák, de addig is muszáj fűteni a gyerekekre. Az élettársam egyébként dolgozik, segédgépkezelő Tiszaújvárosban. A munkahelye is támogat minket. Ha előlegre van szükségünk, akkor adnak, később részletekben kell visszafizetni – vázolta helyzetüket az édesanya.

Rengeteg munka

Elárulja: nagy bánata, hogy nem tud olvasni. Járt iskolába, megvan a 6 osztálya, de nem figyelt eléggé, meg azóta már el is felejtette a betűket. Szerencsére a nevét le tudja írni, de mást nem.

– Az iskolás gyerekeim próbálnak segíteni. Hozzák nekem a könyvüket, hogy tanuljak én is. Jaj. lányom,nincs nekem erre időm, mondom nekik. Mert otthon rengeteg a munka. főzni, mosni kell, ellátni a gyerekeket. A gyerekeim egyébként jól tanulnak, csak a középiskolás nem, mert neki sem megy az olvasás. De a tanárok figyelnek rá, sokat foglalkoznak vele az iskolában. Van egy nyolcadikos gyermekem, ő majd Tiszaújvárosban tanul tovább, csőhálózat-szerelő szeretne lenni. A másik fiam nem akart továbbtanulni, ő inkább ment dolgozni az apjával. Mondom mindig a gyerekeimnek, hogy tanuljanak, mert akkor jobban boldogulnak majd az életben. A hatodikos lányom el is határozta, hogy cukrász lesz. Látom benne az akaratot, úgyhogy ő biztosan továbbtanul majd. A harmadikos kislányomnak is jól megy az iskola, vágja a számolást és az olvasást – soroltra Orgon Anna.

Elmesélte, a karácsony náluk mindig szerény. Eddig minden évben volt karácsonyfájuk, de ebben az évben nem biztos, hogy lesz, mert az is nagyon drága. Ajándékot sem igen tudnak venni, jó, hogy az iskolában és az óvodában kapnak majd ajándékot a kisebbek. Azért reménykedik, hogy az élettársa hátha tud karácsonyfát szerezni

Háromszor főz

– Nehéz az élet – állapította meg az édesanya keserűen. – Boldogabb lennék, ha a gyermekeimnek mindent meg tudnék adni. Amikor senki nem látja, sírdogálok, mert annyira fáj, hogy nem sok mindent tudok nekik nyújtani. Ha sikerül nekik valamit venni, az nagy boldogság nekem és az élettársamnak is. Azonban sok pénz elmegy ennivalóra. Van olyan nap, amikor háromszor is főzök, mégsem elég. Ha jönnek a felnőtt gyerekeim és az unokák, akkor őket is meg kell kínálni. Kenyérből 3-4 kilót is kell venni egyszerre – sorolta Orgon Anna.

Neki sem volt könnyű gyermekkora, tudtuk meg. Az édesanyja nem törődött vele, ezért a nagynénje nevelte. Anna 15 évesen szülte meg az első gyermekét. Nem akarta megtartani, hiszen még nagyon fiatal volt, a védőnővel meg is beszélte, hogy elveteti, de a nagynéni végül nem engedte az abortuszt. Ezután Anna már nem tudott tanulni, hiszen a kicsire kellett vigyázni.

– Ha visszafordíthatnám az idő kerekét, biztos, hogy nem szülnék ilyen fiatalon. De a múlton már nem lehet változtatni, tette hozzá.