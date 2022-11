Pár napja történt, hogy Nagy Boglárka, Ináncs jegyzője telefont kapott a település iskolájából az egyik pedagógustól, aki egyébként az alpolgármester is, hogy valaki a buszmegállóban hagyott négy kiskutyát egy dobozban. Az iskolából senki nem tudott értük menni, ezért kértek segítséget a hivataltól.

– Mivel nagy kutya- és állatbarát vagyok, a közművelődés-szervezőnkkel kisétáltunk a megállóba, és behoztuk a kutyusokat. Megetettük, megitattuk, megfürdettük őket, és ők lettek a hivatalban a kis pénzügyes kutyák, mert a földszinti pénzügyi irodában kaptak ideiglenes helyet – mesélte nevetve Nagy Boglárka.

Költségek

Azzal folytatta, hogy rögtön kiírta a közösségi oldalra, gazdát keres a négy kis apróságnak, egy fiúnak és három lánynak. Szerencsére a kutyusok két nap alatt gazdára találtak. A jegyző nagyon örül, hogy már biztonságban vannak a váratlan vendégek. Vállalta azt is, hogy a kutyákkal kapcsolatos költségeket kifizeti: az első fél évben esedékes oltásokat, a chipelést, a veszettség elleni oltás, majd az ivartalanítás és a féregtelenítést. De aztán a képviselő-testület tagjai azt mondták, hogy ők is hozzájárulnak a költségekhez.

Kóbor kutyák

– A településen egyébként a kóbor kutyák jelentős gondot és sok munkát adnak nekünk. A polgárőrök igyekeznek mindet összegyűjteni. A gazdátlan kutyusok már iszkolnak is, ha meglátnak egy polgárőr-egyenruhás embert, mert tudják, hogy ők azok, akik összeszedik őket. Vannak olyan ebek, amelyeket magunknál tartunk a polgármesteri hivatal udvarán, a többiek a mérai állatmenhelyre kerülnek. Kóbor kutya pedig egyre több van. Előfordul, hogy a helyiek teszik utcára a szaporulatot, de bevett szokás, hogy a gazdák elhozzák a kutyájukat más településről, és a 3-as főút mellett szélnek eresztik. Szerettem volna megtudni, hogy a mostani négy kutyák ki tette ki a buszmegállóba, de sajnos a térfigyelő kameránk nem lát el odáig. A közösségi oldalon felajánlottam azt is, hogy ha jelentkezik nálam a gazdájuk, senki nem tudja meg, ki ő, és kifizetem a kutyái ivartalanítását, hogy legköztelebb ne történjen meg a mostanihoz hasonló eset. Azonban nem jelentkezett senki. A négy kiskutya viszont gyönyörű, egy pillanat alatt a hivatal kedvencei lettek – fogalmazott Nagy Boglárka.

Virgoncak lettek

Hozzátette: ő egyébként nagy állatbarát. Korábban volt egy nagyon kedves kuvasza, de végelgyengülésben meghalt. Amikor társasházba költözött Miskolcra, oda nem akart kutyát vinni, de a két teknőse azért megmaradt. A macskákat is szereti, bár őket nem szívesen simogatja meg.

– Ha a buszmegállóba kirakott kiskutyáknak nem lett volna gazdájuk, akkor anyukámhoz kerültek volna Szemerére. Anyukám ki is borult kissé, mert írtam neki, hogy csak néhány napig maradhatnak a kutyusok a hivatalban, de egyre virgoncabbak és játékosabbak, veszélyben voltak a pénzügyi irodában a vezetékek. Mondtam az anyukámnak, hogy muszáj befogadnia őket néhány hétre, amíg meg nem kapják az első oltást, mert addig a menhelyekre sem lehet bevinni őket. Amikor pedig már csak két kutyus volt nálunk, akkor a keresztlányomnak írtam, hogy lehet, kutyusokat kap Mikulásra, ha nem találok nekik gazdit. A keresztlányom nagyon örült, de az apja nem annyira, mert ő meg minden kóbor macskát befogad, és már nem győzi őket etetni. De végül is jól végződött a kutyamentés, mert kettő Ináncson maradt, kettő pedig Hernádszentandrásra került. Minden évben megpróbálunk ebösszeírást tartani, amiben a polgárőrök segítenek. Ennek ellenére nagyon sok a kóbor kutya, a már említett okok miatt. Egyelőre nem történt baleset, de azért félnek az ináncsiak, hogy egyszer megtámadja őket valamelyik gazdátlan eb. Elég, ha egy nagytestű kutya fellök egy gyereket. Probléma az is, hogy vannak, akik nem nevezhetők felelős gazdának. A kutyusukat rossz körülmények között tartják, nem tudnak nekik mit enni adni, az eb pedig kiszökik a kerítésen – sorolta a jegyző.