A Miskolci Állatkertben egyszer egy növendék tigris fotóriporter kollégánkat karmolta meg. Mindez annak alapján jutott eszünkbe, hogy november elején portálunk a Baon.hu közlése nyomán számolt be a hírről: „Egy 65 év körüli férfi átmászott a korláton, és kezét a rácsok között átdugva szeretett volna megsimogatni egy 220 kilós szibériai tigrist egy felsőlajosi magán állatkertben, Bács-Kiskun megyében. A meglepett állat játéknak vélte a közeledést, így szerencsére csak kisebb erővel harapott a férfi karjába, aki könnyebb sérülésekkel megúszta a kalandot”. A látogatók óvatlanságából adódóan szinte minden állatkertben történhetnek hasonló esetek, amelynek szakmai oldaláról egy másik cikkben számolunk be. De most jöjjön Tibor története.

Egy életre jó lecke volt

– Jó pár évig nagyon sokat jártam fotózni a Miskolci Állatkertbe, ahol az első szibériai tigris Zénó volt. Neki hoztak egy párt, Ginát, akivel hat kölykük született. Ebből kettő maradt az állatkertben. Viszont még az alomból kivettek egyet, Pótyit, mert nagyon esetlen volt, és külön nevelgették – mesélte Bujdos Tibor, az Észak-Magyarország napilap és a Borsod Online hírportál fotóriportere. – Pótyihoz én is jártam, simogathattam és játszadoztam vele, amíg kicsi volt. Amikor nagyobbacska lett, visszakerült az alomba. Összesen ketten, a testvérével, Csibésszel maradtak Miskolcon, aki nem emberek között, hanem az anyjával nevelkedett. Aztán annyira megnőtt a testvérpár, hogy már a szülők kifutójába is be lehetett őket tenni. Akkor körülbelül 80-100 centisek lehettek, fele akkorák, mint egy kifejlett tigris, de még mindig játékosak voltak. Amikor Pótyit óvatosan megsimogattam a rácsokon át, Csibész féltékeny lett, és odacsapott egyet a kezemre. A nem túl súlyos sebemet a Vasgyári Rendelőintézetben látták el és kötötték be, ahol az orvos kérdezte, hogy mi történt velem. Amikor mondtam, hogy egy kis tigris karmolt meg, akkor azt hitte, hogy rosszul láttam, és valójában macska volt. Hosszú időbe telt, amíg elmagyaráztam neki, hogy mivel foglalkozom és hogy történt az egész. Utána előkerítették az állatkert orvosát, hogy megtudják, milyen oltásai vannak a tigriskölyöknek. Biztos, ami biztos, azért kaptam egy tetanuszt. Azóta már egyik tigris sem él, de többet nem nyúlkálok be a ketrecekbe.