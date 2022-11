Jótékonysági kiállítás nyílik november 4-én délután 5 órakor Edelényben, a Templomkerti Kisvendéglő és Étteremben. Az érdeklődők Fazekas Péter alkotásait tekinthetik meg, aki az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola földrajz -rajz szakos pedagógusa. Születésétől kezdve Edelényben él, lokálpatriótának vallja magát. A pedagógusi hivatása mellett nagyon szeret sportolni. Rendszeresen fut, focizok, járja a természetet, az utóbbi időben via ferratazik (olyan hegyi út, amelyen előzetesen felszerelt létrák, lépcsők, hidak és fémkábelek segítik az előrehaladást ). Ezenkívül gyakran vesz részt civil rendezvényeken, jelenleg is több civil szervezetnek a tagja. Gyerekkora óta szeret rajzolgatni, és ez a mai napig is így van. Több csoportos és egyéni kiállítása volt már, viszont ez az alkalom a szívéhez közel áll a jótékony cél miatt.

Dédelgetett vágya

– A rajzaimból összeállított kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők, ugyanis a baráti körömből sokan jelezték, hogy szívesen megnéznék a munkásságomat és a rajzaimat bemutató kiállítási anyagot. Edelényben a Templomkert Kisvendéglő és Étterem, amely már számos képzőművészeti kiállítás otthona volt, felajánlotta a segítségét, és támogatott a megvalósításban.

Régóta dédelgetett vágyam, hogy támogassak egy számomra nemes célt. Ez a cél pedig nem más, mint a demencia-kutatás. Sajnos a családomban is jelen van a betegség, és tudom, hogy milyen lelki megterhelést jelent a család számára. A kiállításon megjelenő képek mindegyike megvásárolható. Minden képnek lesz egy képzeletbeli kikiáltási, fix ára, viszont bármennyi adható a képért. Az így összegyűlt bevétel jelentős százalékát szeretném átadni adományként, két, a témával beható módon foglalkozó orvosokból álló kutatócsoportnak. Mindkettővel felvettem már a kapcsolatot, megbeszéltük a részleteket, sőt a továbbiakban minden év végén szeretném őket az év során eladott képeimből származó bevételekből, amennyiben lesz ilyen, támogatni – tette hozzá Fazekas Péter.



Elmondta azt is, hogy a kiállítás megszervezésében a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, a már említett kisvendéglő, a Vizamo s.r.o és az Univerzal Gym és Fitness Club segítette. A tárlatot megnyitja Gál András, aki Fazekas Péter kollégája, jó barátja, az iskola igazgatóhelyettese.