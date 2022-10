Különleges születésnapot tervez Balláné Veres Aranka barátaival, a miskolci Fazekas Utcai Általános Iskola egykori pedagógusa. November 19-én tölti be a 70. életévét. Ezen a neves évfordulón együtt szeretne emlékezni az elmúlt évtizedekre barátaival, rokonaival, egykori osztálytársaival, tanítványaival, tanáraival, munkatársaival, méghozzá a Fazekasban. Mivel rajztanárként is dolgozott sok-sok évig, és bőven születtek olyan alkotásai, melyeket szívesen megmutatna a születésnapján, ezért „Emlékeim” címmel kiállítást is tervez.

Különleges kérése van az ünnepre, melyet lapunkhoz is eljuttatott: „Nagy szeretettel hívok erre a kiállítás-emlékezési alkalomra mindenkit a Fazekas Utcai Általános Iskolába november 19-én délelőtt 10 órára. Egyben szeretnélek megkérni benneteket, hogy amennyiben van tőlem egy emlékkönyvi bejegyzésed, rajzod, esetleg festményed, légy kedves fényképezd le, és küldd át a fotót a neten. Még egy kérésem lenne, ha lehet, írj pár sort arról, mire emlékszel velem kapcsolatban.”

Biztatták

A nyugdíjas pedagógus elmesélte, hogy a kiállítással egybekötött emlékezés ötlete egykori tanítványának Facebook-bejegyzése, kis levele nyomán született.

Kiállítás is nyílik Balláné Veres Aranka munkáiból

Fotós: Bujdos Tibor

– Arra gondoltam, hogy utoljára tíz évvel ezelőtt volt Miskolcon kiállításom, és amikor újra felmerült ennek az ötlete, minden ismerősömtől biztatást kaptam, Viszont rendhagyó eseményt szeretnék, ezért kértem, hogy emlékezzünk közösen az elmúlt évtizedekre.

– Soha nem tartottam magam nagy művésznek, nem voltam híres ember, egyszerűen „csak” tanár voltam. De inkább barátféle, aki segíti, irányítgatja a gyerekeket. Elsőként tanítói diplomát szereztem, majd rajztanári és történelemtanári oklevelet is. Nagyon sok szép emlékem van a tanári évekből, és napjainkban is kapcsolatban vagyok sok kollégával, egykori tanítvánnyal. Számtalan érdekes élményem van, például soha nem felejtem el, hogy amikor műtét előtt a műtőasztalon feküdtem, és felém hajolt az altatóorvos, akkor felkiáltott, „itt az osztályfőnököm!” – mesélte Balláné Veres Aranka, aki tehát várja egykori barátai, ismerősei, tanítványai jelentkezését és természetesen részvételét a találkozón.