Négy fehérgólya-fióka került be a nyáron a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság madármentő állomására. Az augusztus végi vonulásukhoz közeli időpontban, a szakszerű ápolásnak köszönhetően hármat közülük jó kondícióban lehetett szabadon ereszteni. A negyedik példány sérülése miatt az állomáson tölti a telet.

Az augusztus végén szabadon eresztett gólya több sérüléssel is küzdött, amelyeket a mentőállomáson sikerült meggyógyítani. A madármentő kolléga olyan módszerrel etette, hogy a kisgólya közben mindig csak a „műszülővel” találkozhatott, így nem alakult ki nála kötődés a gondozójához.

A szabadon engedésre szánt fiókák esetében nagyon fontos, hogy a lehető legkevesebbet találkozzanak emberekkel. Elengedés után ugyanis csak akkor van esélyük a túlélésre, ha kifejlődik bennük a „gólyaéntudat”, vadon élő társaikhoz hasonló ingerek érik őket, és megtanulnak saját magukról gondoskodni, nem pedig az emberektől várják a táplálékukat.

A mentőhelyen szerencséjére egy felnőtt korában bekerült, teljesen vad, tartósan sérült gólya társaságában nevelkedett tovább a sérült madár, ahogyan az idén bekerült többi fióka is, így egymáshoz kötődve lassan kialakult bennük az embertől való félelem. Mivel egerészölyvekkel és barna rétihéjákkal laktak egy röpdében, megtanultak a táplálékért versenyezni, nemcsak egymással, hanem más fajokkal is.

Gyűrűt kaptak

Az élelem többnyire éjjel került be a röpdébe, amit reggel változatos helyeken, vízbe vagy szénába rejtve, ágra tűzve találtak meg. A gólyák állati eredetű táplálékot fogyasztanak, ezért lisztkukacot, fagyasztott csibét, színhúsfalatokat, halat és egyebeket kaptak, amikhez hasonlóakat a természetben is megtalálnak. A gólyával együtt egy fiatal egerészölyvet is szabadon engedett a madármentő állomás. Minden útra bocsátott állat megkapta az azonosításhoz szükséges gyűrűt, hogy későbbi észlelésük esetén információt kapjanak a szakemberek a mentés sikerességéről, valamint a vándorlásuk során megtett útvonalukról – adta hírül a Bükki Nemzeti Park, hozzátéve: az idei év meglehetősen ínséges volt a gólyák számára, mivel nem volt elég táplálék a számukra korábban alkalmas gyepes, vizes élőhelyeken.

(A borítóképen: Újra szabadon | Fotó: Bükki Nemzeti Park)