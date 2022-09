Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy (ÉMIN) használatát idén 34 pályázó 41 pályázata érdemelte ki. A tanúsítványokat az Országházban adtak át az érintetteknek, a Gazdaság ünnepén, szeptember 8-án. A hagyományoknak megfelelően idén is az agráriumhoz köthető a legnépesebb pályázói csoport. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot ötödik alkalommal írták ki és valósították meg. A projekt eseményeinek fővédnöke Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. Kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, szakmai támogatója az Agrárminisztérium, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A védjegy használata és vele a kitüntető cím viselése azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt. A védjegy olyan kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre fókuszál, ahol különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmére, és korszerű, modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra is. A pályázati rendszer célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a pályázaton megfelelő áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalára, és elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását.

Régi és új résztvevők is

Idén a szigorú öt fordulós értékelés eredményeként érdemelték ki a díjazottak az elismerést, akiknek közel 80 százaléka rendelkezik már ÉMIN, vagy valamilyen más minősítéssel, védjeggyel. A pályázók az ország 13 megyéjéből és Budapestről érkeztek. Az idei díjazottak között – hasonlóan az előző évekhez – többségében kis-és középvállalkozás található, de több mikrovállalkozás és egy alkotócsoport is bebizonyította, hogy képes világszínvonalú produktum előállítására, szolgáltatás nyújtására. A gazdaság és kultúra területéről közel, mint ötven vállalkozás mutatta meg kreativitását. A legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok nyerték el Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát és ezzel együtt az kitüntető cím viselését.

A Bükkben találta meg a boldogságot

A díjátadón egyedüliként vett részt megyénkből a bükkszentkereszti vállalkozó, Fridel Zita, akinek terméke is a Bükkhöz köthető. Ő és a férje régóta foglalkoznak gyógynövényekkel. Zita Gyöngyösre járt főiskolára, gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó szakra, később a férje is – mesélte a díjazott. Zitát a fővárosból a szerelem hozta megyénkbe, bükkszentkereszti férjével itt ismerkedtek meg majd később itt is alapítottak családot. Ma már nemcsak sikeres fiatal vállalkozó, de egy három éves kislány boldog édesanyja is.

Gyógynövények és a textil

Az ötlet úgy indult, hogy a családban lévő kisgyermekeknek plüss állatokat kezdett el gyártani, amelyeket gyógynövényekkel töltött meg. Nagy sikere lett először a rokonok, később a barátok és ismerősök körében is. Beváltak a gyógynövények mindenféle bajra, így belevágtak egy vállalkozásba, mellyel szélesebb körben is segíthetnek az emberek problémáin – tudatta Zita. Sokat dolgoztak, fejlesztették a termékeket és a technológiát, végül 2016-ban indult el a cég. Először gyógynövényes tönkölypelyvás párnákkal, de most már sokkal nagyobb a választék, amely minden évben gyarapodik új termékekkel. Kezdetben mindent maguk csináltak, a pénzügyekkel a férje foglalkozott, Zita pedig varrta a párnákat a lakásuk egyik sarkában. Most már van arra lehetőségük, hogy a babahordózót, mellyel a díjat is kiérdemelték, a Magyar Vöröskereszt „Tű, cérna, szeretet” varrodájában készíttessék el.

A kisbaba is belélegezheti

A hordozó különlegessége, hogy a hátrészében található egy zseb, amelyben kivehető gyógynövénytöltet van. A gyógynövényeket beszállítóktól szerzik be. Fontos szempont, a minőség, a növények nagy része a Bükkből származik, de egyes fajtákat termeszteni kell, mert nem található meg ezen a vidéken. Ilyen például a citromfű, de azt is minősített partner biztosítja – hangsúlyozta a fiatal vállalkozó. A díjra nem jelölik a terméket, hanem pályázni kell. Már tavaly is sikeresen szerepeltek, az alvó párnáikra kapták meg a díjat, idén pedig a babahordozójukkal lettek méltók az elismerésre – tette hozzá Zita. A szigorú feltételeknek megfelelt a termék, mindent a legnagyobb rendben talált a zsűri, így nyerte el a hordozó az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyét.