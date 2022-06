A gazdálkodókat méltán önti el a nosztalgia az egykori Kovács Kati-klasszikust dúdolva: Add már, Uram, az esőt. A szomjas évkezdet után pici reménnyel tölthette el őket a március végi kedvezőbbre fordult csapadékhelyzet, ám most hiába az ima, porzik a tarló.

A világgazdasági folyamatokat mélyen befolyásolja a háborús szituáció, és az egyik leginkább érintett ágazat a mezőgazdaság. Elszabadult üzemanyag-, vetőmag- és növényvédőszer-árak köszönnek vissza a termények árszínvonalában, továbbgörgetve a problémahalmazt a növényter­mesztéstől az állattenyésztés, majd az élelmiszeripar felé. A népi megfigyelések is intőek, a megyében az Ároktő melletti mély horpadások hosszú időre visszatekintve is csak a legínségesebb időkben voltak ennyire kiszáradtak. A meteorológia által prognosztizált extrém nyári melegek sem kecsegtetnek sok jóval ebből a szempontból.

Most aztán megérezzük a gazdálkodási tevékenység összes kihívását – mondja rezignáltan a szakember. Mezei fogyasztóként mit is tehetnénk hozzá? Mi is.