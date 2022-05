A huszonkilencedik Kerékpáros Iskola Kupa és a Ki a mester két keréken? elnevezésű közlekedési versenyek kerültek megrendezésre szerdán a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. A verseny egyik tétje az FIA Európai Közlekedésbiztonsági Verseny nemzetközi döntőjén részt vevő magyar csapat kiválasztása. A rendezvényt Bagi István, a Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatója nyitotta meg, aki beszédében kiemelte: nagyon lényeges a kerékpározásban a technikai részt is megtanulni, mert megfelelően kell tudni reagálni egy váratlan helyzetre, amely a forgalomban érheti a kerékpárral közlekedőket.

Az ezredes arra is rámutatott, hogy az évek során a gépjárművek száma jelentősen megnövekedett, ami újabb kihívások elé állította a kerékpárosokat. „Sokkal nehezebb már a mai forgalmi helyzetekben kerékpározni, mint egy évtizeddel ezelőtt, így jóval nagyobb körültekintést igényel a két keréken való közlekedés” – húzta alá Bagi István. Kiemelte azt is, hogy a verseny célja az, hogy ki tudja a legtöbbet arról, hogy hogyan kell ma szabályosan közlekedni kerékpárral. Beszéde végén arra is kitért, hogy a KRESZ szerinti közlekedés nemcsak a saját érdekünk, hanem a szabályok betartásával mások testi épségét is megóvhatjuk.

Reakció, megelőzés

– Gyakorlatilag most két versenynek lehettünk a szemtanúi, az egyik a Ki a mester két keréken?, ez a tízéves kortól tizenkét éves korig terjedő korosztályt érintette, a másik pedig a Kerékpáros Iskola Kupa, amelyen 16 éves korig vehettek részt a gyermekek – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Domokos Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának titkára, egyben a rendezvény egyik szervezője.

– A verseny kerékpáros szabályossági közlekedésből állt, illetve egy elméleti KRESZ-vizsgán is részt vettek a versenyzők, amelyet digitálisan oldottak meg a gyerekek a technikum informatikatermében. Ez számunkra is fontos visszajelzés, mert látjuk azt, hogy egy kerékpárosnak mi az, ami problémát okoz, és ezáltal megtudjuk azt, hogy mire kell a baleset-megelőzésben jobban kitérnünk – részletezte Domokos Tibor.

A kerékpáros ügyességi pálya arra adott lehetőséget, hogy a gyermekek megtanulják megfelelő módon kezelni a kerékpárt, hiszen a kerékpár is közlekedési járműnek számít a KRESZ szerint. Ennek következtében, aki a kerékpárt hajtja, az járművezetőnek számít, mondta el Domokos Tibor, aki hozzátette, hogy a harmadik elem a szabályossági verseny volt. Itt élő szimulációs közlekedési helyzeteket generáltak, amelyekkel egy teljesen átlagos közlekedés során találkozhat egy kerékpáros a forgalomban.

– Igyekszünk játékos formában felhívni a figyelmet a közlekedés minden kihívására. Ennek legjobb módja az volt, hogy reprodukáltunk egy-egy forgalmi helyzetet, így a versenyző egy hétköznapi szituációval találta szembe magát. A versenyben tíz kapitányság vett részt, mindegyik szervezet külön eldönthette, hogy rendez-e selejtezőt, voltak is, akik éltek ezzel. Nagy öröm számunkra, hogy gyakorlatilag a tíz kapitányság területén lévő, azaz Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes iskolájából részt vehettek a diákok a versenyeken – mondta el Domokos Tibor.



