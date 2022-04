Polyák Panna második osztályos kisdiák volt, amikor angolt kezdett tanulni. 10-11 éves korában már annyira felkeltette az érdeklődését a nyelv, hogy angolul olvasott könyveket, cikkeket, és persze az internetes videók, játékok nyelve is az angol volt. Most pedig a Herman Ottó Gimnázium végzős diákjaként a legrangosabb megméretésen, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen első helyezést ért el angol I. kategóriában. (Ez azt jelenti, hogy nem tagozatos vagy két tannyelvű osztály tanulója.)

Szilárd alapok

A gimnázium nyolcosztályos képzésére jár, de nem 5. osztálytól, mint a többiek, hanem 7.-ben jelentkezett át a Hermanba. Itt egy szintmérő teszt után rögtön a legmagasabb szintű angolcsoportba került, Makán Ferenc tanár úrhoz.

Panna úgy fogalmazott, hogy a tanár úr szigorú, kemény nála tanulni, viszont minden tanítványa leérettségizik angolból legkésőbb 11. osztályban.

– Tőle kaptam meg a szilárd nyelvtani alapokat, amikre aztán építkezni tudtam rengeteg olvasással, angol nyelvű filmek nézésével. A gimnáziumi évek alatt versenyekre nem sokat jártam az OKTV előtt. Tavaly próbáltam meg először. Akkor azonban a járvány miatt elmaradt a döntő, így lettem 6. Úgy voltam vele, hogy ez az eredmény is nagyon szép, de éreztem, hogy több van bennem, amit tavaly az eltörölt 3. forduló miatt nem tudtam megmutatni. Elhatároztam, ebben az évben igazán komolyan veszem a versenyt, odateszem magam – fogalmazott Panna.

A próbatétel menetéről elmondta, az első forduló tesztjét mindenki a saját iskolájában írta, tulajdonképpen ez volt az előszűrés. A végső eredményeket a további fordulók döntötték el. A második próbatételt már a fővárosban rendezték, itt egy nehezebb teszt várt a versenyzőkre, és szóbeli felelet.

A döntő fordulók

– Egy tetszőlegesen választott angol nyelvű könyvet kellett bemutatnom, amit elolvastam. A könyvet is el kellett vinnem a versenyre, a zsűri több kérdést tett fel a tartalmával kapcsolatban. Megnehezítette a dolgomat, hogy ezen a napon nem éreztem magam valami jól, két nappal később kiderült, hogy covidos lettem. Szerencsére tanár úr, aki elvitt kocsival a fővárosba, és az osztálytársam, aki szintén indult a versenyen és bejutott a döntőbe, nem fertőződtek meg. Én viszont úgy éreztem, hogy nem sikerült jól a 2. forduló, valószínűleg nem is jutok a legjobbak közé. Ennek ellenére mégis sikerült bejutnom, ráadásul a második fordulóban elért legjobb eredménnyel, amin nagyon csodálkoztam.

Szép eredmény

A döntő is két részből állt. Az elsőben egy képről kellett beszélnem. A másodikban öt előre megadott szöveg közül kaptam egyet. Mindegyik valamilyen aktuális, fontos kérdésről szólt. Ezzel kapcsolatban kellett állást foglalnom, meggyőző indokokkal alátámasztanom, beszélgetés formájában – idézte fel Panna a verseny izgalmait.

Elmesélte azt is, hogy a döntő két része között két óra várakozási időt hagytak, amikor a többi versenyzővel beszélgetett. Akkor arra jutott, hogy olyan tehetséges diákok jutottak be a 3. fordulóba, hogy bárki lesz a nyertes, abszolút megérdemli.

– Nagyon vártam az eredményt, többször is kérdeztem tanár urat, hogy érkezett-e már levél, de mindig azt válaszolta, hogy nem. Végül a verseny után néhány nappal annyit írt: „OKTV 1. hely – grat.” Természetesen személyesen bővebben is gratulált, csakúgy, mint igazgató úr. Nagyon örülök, hogy én is hozzátehettem valamit az iskola hírnevéhez, ezzel is bizonyítva, hogy vidéki iskolából is lehet legjobbnak lenni, és hogy ez egy nagyon jó hely – fogalmazott Panna, aki nemsokára érettségizni fog. Elárulta, hogy ugyan végzős gimnazista, de még csak 17 éves, mert annak idején 5 évesen elküldték az óvodából az iskolába azzal, hogy túl érett. Bebizonyosodott, hogy ez igaz is, hiszen alsós korától kezdve sok tanulmányi versenyt nyert. Most azonban még nem szeretne továbbtanulni, hanem ezt a plusz egy évet, amit akkor nyert, hasznosan eltölteni. Többek között megszerezni a jogosítványt és más idegen nyelveket tanulni, célja ugyanis egy külföldi egyetem.

(A borítóképen: Polyák Panna és a felkészítő tanára, Makán Ferenc)