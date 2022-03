Ahogy melegszik az idő, egyre nagyobb veszélye lehet a különböző külső és belső paraziták támadásának. Ezek között léteznek olyanok, amelyek még kevéssé ismertek, hiszen más, főként trópusi országokból kerültek be hozzánk és a klímaváltozás miatt sikerrel telepedtek meg. A gondos gazdik jól teszik, ha már most beszerzik a megfelelő védőszereket kedvenceik számára, saját biztonságuk érdekében is. Egy olvasónk arról érdeklődött állatorvos szakértőnknél, hogy mi okozhatja, hogy régóta váladékozik kutyája szeme.

Ember is elkaphatja

- A hosszú ideje fennálló szemváladékozás a szemférgesség egyik legjellemzőbb tünete. A szemféreg a Távol-Keletről származó fonalféreg. A gyümölcslégy hím egyedei terjesztik a megbetegedést kutyánál, ritkábban macskánál és ember is elkaphatja. A vadonélő állatok közül fogékony még rá a hiúz, a nyest, a nyestkutya, az aranysakál, illetve az üregi és a mezei nyúl is – tájékoztatott dr. Vass Andrea kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos. - A légyfajta onnan kapta a nevét, hogy nagyobb részt gyümölccsel, zöldséggel, illetve könnyel táplálkozik. Embereknél azokon a területeken fordul elő a fertőzés, ahol a légy őshonos és jellemzően az állatokéhoz hasonló tünetekkel jár.

Nem tűr halasztást

A gyakori erdei séta a kedvenccel a fertőzés rizikófaktora lehet.

- Különösen akkor gyanakodhatunk szemférgességre, hogyha már kapott szemcseppet az állat, de nem javult a problémája, vagy átmeneti javulás után visszaesett. A fénykerülést, a gyakori hunyorgást és szemvakarást szintén a fertőzés okozhatja. Általában ilyenkor a kötőhártya kipirul, a harmadik szemhéj pedig megvastagszik. Ha nem ismerik fel időben a fertőzést, fekély is kialakulhat a szemen. Amennyiben a váladék már a szaruhártyán is megtapad, akkor valószínűleg krónikussá vált, nagy féregszámú betegségről van szó. Ez tavaszi időszakban nagyon valószínű, hiszen a megfertőződés általában nyáron, vagy ősszel történik. A helyes diagnózis felállításához lényeges tudnunk, hogy hol tartják az állatot. A kezelés során manuálisan kell eltávolítani a férgeket bódítás alatt, helyi érzéstelenítés mellett. Ezt követően a négylábú páciens még speciális féreghajtót is kap. A kialakult kötőhártya-gyulladásra gyulladáscsökkentőt szoktunk felírni. A szaruhártya védelmére pedig szemcseppet. Bakteriális felülfertőződés és fekély esetén antibiotikumos szemcseppet adunk mindezek mellé – ismertette az állatorvos.

